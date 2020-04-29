«Ручей» из 1000 овец, несущихся на выпас: видео

По данным 2019 года в Новой Зеландии обитает около 26,7 миллиона овец при населении страны в 4 951 500 жителей: больше 5 на одного человека. Этих животных здесь разводят ради высококачественной шерсти и мяса — овцеводство является одной из ведущих сфер экономики государства. Помощь фермерам оказывают собаки.

Новозеландский фотограф Тим Уиттакер (Tim Whittaker) создал видео, демонстрирующее, как овцы отправляются на пастбище. Приблизительно тысяча животных — овец, а также коз — «растекается» по зеленым новозеландским лугам, а четвероногие пастухи, корректируя их движение, не позволяют отбиться от стада. Снятое при помощи дрона, это рутинное для фермерских хозяйств событие превращается в арт-объект.