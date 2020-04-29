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Звери

«Ручей» из 1000 овец, несущихся на выпас: видео

Анастасия Баринова
29 апреля 2020
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Фото: Tim Whittaker/YouTube
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Фото: Tim Whittaker/YouTube
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Фото: Tim Whittaker/YouTube
Пушистая стихия.

По данным 2019 года в Новой Зеландии обитает около 26,7 миллиона овец при населении страны в 4 951 500 жителей: больше 5 на одного человека. Этих животных здесь разводят ради высококачественной шерсти и мяса — овцеводство является одной из ведущих сфер экономики государства. Помощь фермерам оказывают собаки.

Новозеландский фотограф Тим Уиттакер (Tim Whittaker) создал видео, демонстрирующее, как овцы отправляются на пастбище. Приблизительно тысяча животных — овец, а также коз — «растекается» по зеленым новозеландским лугам, а четвероногие пастухи, корректируя их движение, не позволяют отбиться от стада. Снятое при помощи дрона, это рутинное для фермерских хозяйств событие превращается в арт-объект.

Посмотрите на заблудшую овцу, отрастившую 40 килограммов шерсти.

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