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В Монтане рыбаки выловили из озера рысь: видео

16 октября 2019
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Фото: Bob Hereford / Facebook
Неожиданный улов попался семейству рыбаков, отправившихся со снастями на озеро.

Боб Хиафорд из штата Монтана рыбачил на лодке со своими родителями, когда они увидели канадскую рысь, которая бродила в воде. Он выловил ее сачком и поделился видеороликом на фейсбуке. Судя по видео, это еще юная особь, и непонятно, как она могла забрести так далеко одна. 

Боб сообщил, что они немного обогрели рысь и приласкали ее, а затем выпустили животное на берегу.

Рыбаки не могут объяснить, как животное оказалось так далеко от берега. Рыси умеют плавать, но обычно избегают воды, если в этом нет необходимости. Канадская рысь (Lynx canadensis) в два раза меньше рыси обыкновенной, встречаются в основном на территории Аляски и Канады, а также штатов Монтана, Айдахо, Колорадо и других местах в области Скалистых Гор. 

Послушайте, как рыси ведут переговоры противными голосами. 