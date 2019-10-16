В Монтане рыбаки выловили из озера рысь: видео

Боб Хиафорд из штата Монтана рыбачил на лодке со своими родителями, когда они увидели канадскую рысь, которая бродила в воде. Он выловил ее сачком и поделился видеороликом на фейсбуке. Судя по видео, это еще юная особь, и непонятно, как она могла забрести так далеко одна.
Боб сообщил, что они немного обогрели рысь и приласкали ее, а затем выпустили животное на берегу.
Рыбаки не могут объяснить, как животное оказалось так далеко от берега. Рыси умеют плавать, но обычно избегают воды, если в этом нет необходимости. Канадская рысь (Lynx canadensis) в два раза меньше рыси обыкновенной, встречаются в основном на территории Аляски и Канады, а также штатов Монтана, Айдахо, Колорадо и других местах в области Скалистых Гор.
Послушайте, как рыси ведут переговоры противными голосами.