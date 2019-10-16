В Монтане рыбаки выловили из озера рысь: видео

Рыбаки не могут объяснить, как животное оказалось так далеко от берега. Рыси умеют плавать, но обычно избегают воды, если в этом нет необходимости. Канадская рысь (Lynx canadensis) в два раза меньше рыси обыкновенной, встречаются в основном на территории Аляски и Канады, а также штатов Монтана, Айдахо, Колорадо и других местах в области Скалистых Гор.

Послушайте, как рыси ведут переговоры противными голосами.