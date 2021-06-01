Рычит, щебечет и хихикает: речная выдра удивила ученых

В подсемейство выдровые (Lutrinae) входит 13 видов. Они демонстрируют различные особенности поведения: некоторые ведут одиночный образ жизни, тогда как другие живут сплоченными группами. Биологи из Венского университета изучали длиннохвостых выдр (Lontra longicaudis): одиночек, живущих в пресных и соленых водоемах от Мексики до Уругвая и Центральной Аргентины. В рамках предыдущих научных работ отмечалось, что эти животные имеют два звуковых сигнала: свист и аханье, а теперь было решено исследовать эти особенности коммуникации детально.

Ученые проводили свои наблюдения на исследовательской станции, расположенной на бразильском остров Санта-Катарина. С марта по декабрь 2014 года ученые фиксировали жизнь трех семейных пар выдр. 46 вариантов поведения были сгруппированы в 14 основных моделей.

Затем в январе 2017 года записывались звуки. Каждая пара находилась в собственном вольере, оставляющем только одну возможность для общения — звук. В результате было выделено 422 различных звуковых сигнала частотой от 90 до 2500 герц, и они были сгруппированы в шесть основных типов: рычание, чириканье, визг, хихиканье, аханье и крики.

Самую высокую тональность и самую высокую продолжительность имеют крики (средняя частота 1700 герц): выдра дает понять, что не собирается взаимодействовать с сородичами и даже готова перейти к физической агрессии. Короткое аханье с частотой 1385 герц показывает интерес на грани тревоги — например, при встрече с непонятным предметом. В этот момент животные также встают на задние лапы или вытягивают шею.