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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Рысь играет со снеговиком: видео

Анастасия Баринова
14 декабря 2021
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Фото: Калининградский Зоопарк
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Фото: Калининградский Зоопарк
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Фото: Калининградский Зоопарк
11-летний Сатик любит новые развлечения.

В Калининградском зоопарке живет пара рысей: 11-летний самец Сатик и 14-летняя самка Юдина. Самец отличается особой любознательностью — вероятно, в силу своего более юного возраста. Он всегда с удовольствием принимается за новую игрушку, в то время как его подруга снисходительно поглядывает с верхней полки вольера.

Животные, содержащиеся в неволе, должны иметь возможность исследовать различные объекты — в зоопарках это называется «обогащение среды». Когда в регионе выпал снег, сотрудники зоопарка слепили снеговика в форме медведя и решили поставить его в вольер с рысями. Юдина не проявила к нему интереса, зато Сатик около 15 минут изучал скульптуру со всех сторон. Пометив ее, он счел свою задачу выполненной и занялся другими делами.

Посмотрите на первые шаги рысят в Московском зоопарке.

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