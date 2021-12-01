С помощью имплантов ученые делают австралийских животных ядовитыми для кошек

Кошки уничтожают природу Австралии, и страна никак не может придумать эффективный способ борьбы с ними. Пушистых любимцев сюда завезли европейские поселенцы около 200 лет назад. Комфортные климатические условия и обилие пищи привели к тому, что сейчас на континенте обитает более 20 миллионов диких кошек. Многие из них активно охотятся, притом не только на мышей, но и на редких представителей фауны – а Австралия славится своими эндемичными видами, которых нет больше нигде в мире. За два минувших столетия континент уже лишился 29 видов, и еще сто находятся под угрозой.

Ученые и власти предлагают самые разные способы решения этой проблемы. В одном из городов владельцам кошек запретили выпускать их на улицу; в масштабах страны была анонсирована программа уничтожения двух миллионов кошек; где-то строят заборы, а где-то учат эндемиков самостоятельно противостоять инвазивному хищнику.