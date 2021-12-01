С помощью имплантов ученые делают австралийских животных ядовитыми для кошек

Кошки уничтожают природу Австралии, и страна никак не может придумать эффективный способ борьбы с ними. Пушистых любимцев сюда завезли европейские поселенцы около 200 лет назад. Комфортные климатические условия и обилие пищи привели к тому, что сейчас на континенте обитает более 20 миллионов диких кошек. Многие из них активно охотятся, притом не только на мышей, но и на редких представителей фауны – а Австралия славится своими эндемичными видами, которых нет больше нигде в мире. За два минувших столетия континент уже лишился 29 видов, и еще сто находятся под угрозой.
Ученые и власти предлагают самые разные способы решения этой проблемы. В одном из городов владельцам кошек запретили выпускать их на улицу; в масштабах страны была анонсирована программа уничтожения двух миллионов кошек; где-то строят заборы, а где-то учат эндемиков самостоятельно противостоять инвазивному хищнику.
Два специалиста Университета Южной Австралии – биолог Дэвид Пикок (David Peacock) и химик Антон Бленкоу (Anton Blencowe) – вместе со студентами создали инновационный метод, который в перспективе способен защитить популяции редких животных, одновременно сокращая популяции хищников. Идея появилась в 2017 году и спустя несколько лет получила грант австралийского фонда Wildlife Society. Замысел состоит в том, чтобы превратить потенциальную жертву в... смертельное оружие.
This weekend Kyle and Anton got busy (safely) preparing an astounding 1,000 Population Protecting Implants (PPIs) for an upcoming field trial! These PPIs will help to protect reintroduced populations of native Australian animals from invasive predators like the feral cat 🐱 #PhD pic.twitter.com/hJyKjtTnMP— Applied Chemistry and Translational Biomaterials (@ACTBGroup) August 11, 2020
Животному вшивается крохотная капсула, которая совершенно не мешает ему вести нормальный образ жизни. Если кошка съест такого зверя, оболочка капсулы под действием ее желудочного сока растворится, и в кровь кошки поступит яд. И хотя ее жертву уже не спасти – одним хищником в Австралии станет меньше. При этом до тех пор, пока кошка не поймает редкое животное, ее жизни тоже ничто не угрожает.
Поясняя принцип действия импланта, разработчики сравнивают его с капсулами рыбьего жира. Сам по себе он имеет неприятный вкус, и со временем ученые изменили форму выпуска пищевой добавки: теперь рыбий жир содержится в капсулах, которые легко принимать, а вещество начинает высвобождаться только в желудке. Поэтому яд в капсулах не причиняет вреда австралийскому животному вроде бандикута или другой беззащитной зверюшки: оболочка не реагирует на кровь и мышцы, растворяясь только в кислотной среде. А вот кошке, которая рискнет съесть такую, не поздоровится.
Стартом к разработке стало наблюдение Дэвида за фауной Австралии: биолог нашел несколько мертвых кошек, и анализ показал, что они отравились гастролобиумом (Gastrolobium). Это растение из семейства бобовые накапливает в себе токсичный фторацетат натрия. Некоторые травоядные научились противостоять его действию, но инвазивный хищник, съев такую жертву, получал смертельную дозу яда.
К настоящему времени команда смогла имплантировать разработанные капсулы тридцати кроличьим бандикутам (Macrotis), живущим в заказниках на севере Южной Австралии. За ними будут наблюдать, чтобы оценить эффективность технологии.
Узнайте, какие животные в Австралии уже вымерли.