Самая маленькая полицейская собака не вынесла смерти своего хозяина

67-летний Дэн МакКлилленд (Dan McClelland) работал в полиции округа Джиога в штате Огайо 44 года, в том числе 13 лет занимал пост шерифа. В его службе ему помогала собака по кличке Мидж – помесь чихуахуа и рэт-терьера. Она хорошо находила следы наркотических веществ и имела соответствующий сертификат.

В 2016 году Дэн вышел на пенсию, и вместе с ним карьеру завершила Мидж. На отдыхе бывший полицейский планировал путешествовать по стране на машине, взяв с собою собаку и жену. Затем он заболел и недавно скончался в больнице от рака. Спустя всего несколько часов у Мидж, находившейся дома, остановилось сердце. На тот момент ей было 16 лет. Такая одновременная смерть может свидетельствовать о глубокой эмоциональной связи между животным и его хозяином.

Мидж и Дэн были знамениты: они нередко становились героями ток-шоу и журнальных публикаций (их, в том числе, упоминал журнал Playboy). Это произошло после того, как в 2006 году книга рекордов Гиннесса поместила Мидж на свои страницы как самую маленькую среди полицейских собак.