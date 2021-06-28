Самая старая горилла в мире отмечает 60-летие: видео

В дикой природе эти приматы живут до 30-40 лет. В зоопарках, где они получают медицинскую помощь и имеют достаточно пищи, этот срок увеличился до 50 лет, но уже после сорока животное официально считается старым. Таких обитателей зоопарка селят отдельно — им уже не угнаться за молодежью, и они сами предпочитают тишину и покой. В Атланте, где условия жизни для приматов приближены к идеальным, существует несколько возрастных горилл, и зоопарк объединяет их в особые группы, где им комфортно друг с другом.

Оззи, самый старый представитель вида в зоопарке, последние 17 лет проводит время с 58-летней подругой по кличке Чумба. Недавно в их компанию добавились 36-летняя Кучи и 45-летняя Мачи, которые тоже стали уставать от общества энергичных сородичей. Оззи не любит громкую музыку, а когда ему что-то нужно от смотрителей, он общается с ними голосом или стучит в двери и окна. Его любимые продукты — апельсины и капуста.

Индивидуальный подход к каждому обитателю зоопарка Атланты обеспечил рекордную продолжительность жизни западных равнинных горилл: 20 июня Оззи отметил 60-летие. В честь этого события для него был приготовлен ледяной «пирог» из замороженных фруктов. С таким показателем Оззи остается самой старой западной равнинной гориллой на планете.