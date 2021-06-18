Самцам крыс удалось выносить детенышей. Но какой ценой?

Биоинженеры из Военно-морского медицинского университета в Шанхае (Naval Medical University) рассказали о результатах необычного эксперимента, в ходе которого самец крысы смог выносить детеныша. В опытах принимали участие лабораторные крысы Rattus norvegicus f. domestica: подвид одомашненной крысы, который разводят специально в научных целях. Ученые используют крыс в исследованиях и экспериментах значительно реже, чем мышей, однако эти грызуны служат важной моделью для исследований в области психологии и биомедицины. У лабораторных крыс срок беременности составляет 21-23 дня; в общей сложности к исследованию было привлечено 46 пар крыс. Все самцы были кастрированными.
Каждый самец и самка были превращены в единый организм: их сшили вместе, объединив кровоток, а затем самцам пересадили матку. Для имплантации в женскую половину «организма» было использовано 562 эмбриона, в мужскую – 280. В теле самок нормально развились 169 эмбрионов, тогда как для самцов этот показатель составил 27.
The Naval Medical University in Shanghai has developed and successfully implemented a 4-step process to induce a successful pregnancy in a male rat and deliver the pups via c-section.https://t.co/ZzgxNyP9kO pic.twitter.com/FNoZXew7mS— Informed Consent (@real_science369) June 15, 2021
Дождавшись положенного природой срока, 21,5 дня, ученые провели самцам кесарево сечение. На этой стадии было обнаружено несколько мертвых плодов, тогда как все доношенные детеныши самок родились живыми и здоровыми. Также были выжившие зародыши, которые после появления на свет прожили от двух часов до суток.
Однако десять крысят, выношенных в мужском теле, оказались самыми обычными: у них не найдены никакие заболевания или аномалии; они дожили до взрослой жизни и сами смогли размножаться.
Ученые подчеркивают, что ключевую роль в этой модели играет кровь беременной самки: она жизненно необходима для развития плода. И хотя общая эффективность остается низкой, на уровне 3,68% – метод показывает направления, в которых можно работать.
Мировое сообщество, и в первую очередь защитники животных, осудили эти эксперименты, сравнив их с опытами доктора Франкенштейна. Они напоминают, что у крыс есть нервная система, они чувствуют боль, страх и могут испытывать страдания. Узнайте о самых ужасных опытах из истории науки.