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Самцам крыс удалось выносить детенышей. Но какой ценой?

Анастасия Баринова
18 июня 2021
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Фото: Anna Marchenkova/Wikipedia
Десять крысят были выношены в теле отцов и выросли совершенно здоровыми.

Биоинженеры из Военно-морского медицинского университета в Шанхае (Naval Medical University) рассказали о результатах необычного эксперимента, в ходе которого самец крысы смог выносить детеныша. В опытах принимали участие лабораторные крысы Rattus norvegicus f. domestica: подвид одомашненной крысы, который разводят специально в научных целях. Ученые используют крыс в исследованиях и экспериментах значительно реже, чем мышей, однако эти грызуны служат важной моделью для исследований в области психологии и биомедицины. У лабораторных крыс срок беременности составляет 21-23 дня; в общей сложности к исследованию было привлечено 46 пар крыс. Все самцы были кастрированными.

Каждый самец и самка были превращены в единый организм: их сшили вместе, объединив кровоток, а затем самцам пересадили матку. Для имплантации в женскую половину «организма» было использовано 562 эмбриона, в мужскую – 280. В теле самок нормально развились 169 эмбрионов, тогда как для самцов этот показатель составил 27.

Дождавшись положенного природой срока, 21,5 дня, ученые провели самцам кесарево сечение. На этой стадии было обнаружено несколько мертвых плодов, тогда как все доношенные детеныши самок родились живыми и здоровыми. Также были выжившие зародыши, которые после появления на свет прожили от двух часов до суток. 

Однако десять крысят, выношенных в мужском теле, оказались самыми обычными: у них не найдены никакие заболевания или аномалии; они дожили до взрослой жизни и сами смогли размножаться.

«Нами была построена животная модель мужской беременности у млекопитающих».

Ученые подчеркивают, что ключевую роль в этой модели играет кровь беременной самки: она жизненно необходима для развития плода. И хотя общая эффективность остается низкой, на уровне 3,68% – метод показывает направления, в которых можно работать.

Мировое сообщество, и в первую очередь защитники животных, осудили эти эксперименты, сравнив их с опытами доктора Франкенштейна. Они напоминают, что у крыс есть нервная система, они чувствуют боль, страх и могут испытывать страдания. Узнайте о самых ужасных опытах из истории науки.

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