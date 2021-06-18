Самцам крыс удалось выносить детенышей. Но какой ценой?

Биоинженеры из Военно-морского медицинского университета в Шанхае (Naval Medical University) рассказали о результатах необычного эксперимента, в ходе которого самец крысы смог выносить детеныша. В опытах принимали участие лабораторные крысы Rattus norvegicus f. domestica: подвид одомашненной крысы, который разводят специально в научных целях. Ученые используют крыс в исследованиях и экспериментах значительно реже, чем мышей, однако эти грызуны служат важной моделью для исследований в области психологии и биомедицины. У лабораторных крыс срок беременности составляет 21-23 дня; в общей сложности к исследованию было привлечено 46 пар крыс. Все самцы были кастрированными.

Каждый самец и самка были превращены в единый организм: их сшили вместе, объединив кровоток, а затем самцам пересадили матку. Для имплантации в женскую половину «организма» было использовано 562 эмбриона, в мужскую – 280. В теле самок нормально развились 169 эмбрионов, тогда как для самцов этот показатель составил 27.