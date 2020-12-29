Самка калана ищет детеныша в метели: видео глазами робота-шпиона

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, которые «под прикрытием» наблюдают за жизнью десятков разных животных глазами им подобных. Благодаря 4К-«зрению» зверей зритель погружается в самое сердце жизни дикой природы. Можно стать невидимыми свидетелями поведения, которое очень редко фиксируется на обычные камеры — кормления, драк, спаривания и воспитания детенышей. Животные-шпионы не только выглядят идентично своим живым сородичам, но еще и ведут себя так же — копируют движения, звуки и сигналы зверей, чтобы влиться в их компанию.

В этот раз пушистого «шпиона» отправили на Аляску к группе очаровательных морских выдр — каланов. Погода на Аляске меняется стремительно: вот уже робот-калан, который плавал в воде на спине, подобно своим настоящим собратьям, был настигнут сильной непроглядной метелью и мгновенно припорошен снегом. Врасплох непогода застала и пару, за которой наблюдал робошпион — мать и ее детеныша, которого большее количество времени она держала у себя на животе, прижимая к себе всеми лапками.

Каланы могут съедать пищи на четверть своего веса в день, но даже этого не всегда достаточно для кормящей матери, которой нужно постоянно искать себе пропитания — невзирая на капризы погоды. Однако она не может оставить своего детеныша — хоть он и не утонет благодаря густой пушистой шерсти, вода слишком холодная и уже начинает замерзать, превращаясь в снежную кашицу. Поэтому мать находит дрейфующую льдину и оставляет малыша на ней — теперь, когда он в безопасности, она может отправляться на охоту за рыбой, морскими ежами и моллюсками.

Однако маленькому калану не сидится на месте, и вскоре он соскальзывает с льдины в холодную воду, неуклюже барахтаясь в ней и отплывая довольно далеко от спасительного заснеженного островка.