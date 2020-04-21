Самка леопарда учит детенышей переходить дорогу: видео

О встрече с семейством леопардов рассказала 64-летняя посетительница парка Тинус Дельпорт.

«Рано утром мы с дочерьми вышли из лагеря в поисках леопардов. Они были убеждены, что в Крюгере нет леопардов, так как никто из них никогда их не видел. <…> Мы увидели остановившиеся машины и подумали, что кто-то наткнулся на прайд львов. Но моя дочь заметила в чаще позади нашей машины леопардицу, которая пыталась расшевелить своих детенышей.

Это был первый визит моей дочери в Крюгер, и она первой достала свою видеокамеру. Я рад, что она это сделала, потому что я бы так сильно дрожала от волнения, что отснятый материал мог только что испортиться. <…> Это было очень редкое наблюдение, потому что нечасто увидишь, как мама перемещает своих детенышей, когда они еще так молоды. Мы посещаем Крюгер более 50 лет, и ни разу не видели ничего подобного. Это доказательство того, что терпение действительно окупается», — сказала Дельпорт.

Национальный парк Крююгера — старейший национальный парк ЮАР. Он является частью биосферного резервата Крюгер-ту-Кэньонс, образованного в 2001 году. По информации управления парка на его территории обитает около тысячи леопардов.

Грациозных леопардов часто застают в необычных ситуациях — вот лишь некоторые из них: