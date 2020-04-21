Самка леопарда учит детенышей переходить дорогу: видео

Милую сцену можно было наблюдать в Национальном парке Крюгера (ЮАР). Леопардица сначала перешла дорогу самостоятельно — убедилась в безопасности, а затем вернулась, чтобы подтолкнуть детенышей. Один из малышей замешкался и остался посреди дороги, но затем проследовал за мамой.
О встрече с семейством леопардов рассказала 64-летняя посетительница парка Тинус Дельпорт.
«Рано утром мы с дочерьми вышли из лагеря в поисках леопардов. Они были убеждены, что в Крюгере нет леопардов, так как никто из них никогда их не видел. <…> Мы увидели остановившиеся машины и подумали, что кто-то наткнулся на прайд львов. Но моя дочь заметила в чаще позади нашей машины леопардицу, которая пыталась расшевелить своих детенышей.
Это был первый визит моей дочери в Крюгер, и она первой достала свою видеокамеру. Я рад, что она это сделала, потому что я бы так сильно дрожала от волнения, что отснятый материал мог только что испортиться. <…> Это было очень редкое наблюдение, потому что нечасто увидишь, как мама перемещает своих детенышей, когда они еще так молоды. Мы посещаем Крюгер более 50 лет, и ни разу не видели ничего подобного. Это доказательство того, что терпение действительно окупается», — сказала Дельпорт.
Национальный парк Крююгера — старейший национальный парк ЮАР. Он является частью биосферного резервата Крюгер-ту-Кэньонс, образованного в 2001 году. По информации управления парка на его территории обитает около тысячи леопардов.
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