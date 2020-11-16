Самки мангустов затевают драки стенка на стенку, чтобы спариться с врагами: видео

Полосатые мангусты — социальные животные, которые живут постоянными семейными группами. При этом они постоянно воюют за территорию с соседними кланами мангустов. Нередко можно увидеть такую картину: два соперничающих клана полосатых мангустов выстраиваются в линию друг напротив друга, при этом их отделяет только клочок заросшей саванны — пока кто-то из зверей не ринется вперед.

Затем мангусты накидываются друг на друга, формируя живые «шары» из дерущихся животных, которые извиваются и быстро передвигаются по полю боя, которое мгновенно оглашается громким агрессивным визгом. Такие жестокие схватки могут длиться более часа — и до недавнего времени биологи не знали точную причину того, почему они затеваются между этими социальными зверями.

Майкл Кант, биолог из Университета Эксетера, который изучает эти виды в Уганде в течение 25 лет, отмечает: «Мы называем это войной мангустов». Именно он с коллегами выяснил, что часто такие драки затевают самки, которые используют такое «сближение с врагом» для спаривания с самцами из враждебного клана.