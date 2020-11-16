Самки мангустов затевают драки стенка на стенку, чтобы спариться с врагами: видео

Полосатые мангусты — социальные животные, которые живут постоянными семейными группами. При этом они постоянно воюют за территорию с соседними кланами мангустов. Нередко можно увидеть такую картину: два соперничающих клана полосатых мангустов выстраиваются в линию друг напротив друга, при этом их отделяет только клочок заросшей саванны — пока кто-то из зверей не ринется вперед.
Затем мангусты накидываются друг на друга, формируя живые «шары» из дерущихся животных, которые извиваются и быстро передвигаются по полю боя, которое мгновенно оглашается громким агрессивным визгом. Такие жестокие схватки могут длиться более часа — и до недавнего времени биологи не знали точную причину того, почему они затеваются между этими социальными зверями.
Майкл Кант, биолог из Университета Эксетера, который изучает эти виды в Уганде в течение 25 лет, отмечает: «Мы называем это войной мангустов». Именно он с коллегами выяснил, что часто такие драки затевают самки, которые используют такое «сближение с врагом» для спаривания с самцами из враждебного клана.
Шимпанзе — самый известный пример семейно-ориентированных млекопитающих, которые ведут групповую войну как для защиты или расширения своей территории, так и для отвода самок из других семей. Мангусты — пример не столь известный, да и тактика у них другая. Мангусты практически никогда не покидают группу, в которой родились. По словам биологов, полосатые мангусты известны почти нерушимой преданностью своей биологической семье, а также совместными жизненными привычками, включая совместные обязанности по охране логова и воспитанию детенышей.
Совместив полевые наблюдения с анализом демографических и поведенческих данных за 19 лет популяции мангустов от 10 до 12 семей (примерно 200 особей) Кант и его коллеги обнаружили, что по крайней мере одна цель драк — дать самкам шанс спариваться с самцами-соперниками. Это позволяет избежать или минимизировать инбридинг. «Мы думаем, что самки играют первостепенную роль в разжигании этих конфликтов, чтобы избежать спаривания с самцами из их собственных семейных групп и спариться во время неразберихи и хаоса битв», — отмечает Кант.
Их исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что почти все драки инициируются группами, когда их самки находятся в течке или фертильны (течка в одной группе наступает у всех самок одновременно — настолько эти животные живут в одном ритме друг с другом).
Часто самки берут на себя инициативу и отводят свой клан туда, где они встретят агрессивных соседей. Анализ ДНК показал, что около 20% детенышей в одной группе мангустовявляются потомками самцов из враждебных групп.
Ученые отмечают, что у самок мангуста действительно есть сильная мотивация найти себе пару в других группах. Однако это очень сложно сделать, потому что как только у самок начнется течка, их будут преследовать самцы из собственного клана. Из-за опасности нападения леопардов, питонов и хищных птиц мангусты почти никогда не покидают свои семейные группы в одиночку, отмечает Фрэнсис Мвангухья, который работает с Кантом и курирует Исследовательский проект полосатых мангустов в Уганде. Единственный способ, которым можно избежать близкородственного спаривания — отправиться к соперникам-соседям и затеять драку.
У большинства социальных млекопитающих, таких как гориллы, львы, волки и люди, потомство хотя бы одного пола покидает семейную группу, чтобы найти себе пару и присоединиться к другим семьям. У относительно небольшого числа видов, где это не так, необходимы другие стратегии для предотвращения инбридинга. Косатки, например, редко оставляют свои родные семьи, но разные семейные группы встречаются для спаривания.
Узнайте, почему полосатые мангусты рождаются в один день.