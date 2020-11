Самки мангустов затевают драки стенка на стенку, чтобы спариться с врагами: видео

Шимпанзе — самый известный пример семейно-ориентированных млекопитающих, которые ведут групповую войну как для защиты или расширения своей территории, так и для отвода самок из других семей. Мангусты — пример не столь известный, да и тактика у них другая. Мангусты практически никогда не покидают группу, в которой родились. По словам биологов, полосатые мангусты известны почти нерушимой преданностью своей биологической семье, а также совместными жизненными привычками, включая совместные обязанности по охране логова и воспитанию детенышей.

Совместив полевые наблюдения с анализом демографических и поведенческих данных за 19 лет популяции мангустов от 10 до 12 семей (примерно 200 особей) Кант и его коллеги обнаружили, что по крайней мере одна цель драк — дать самкам шанс спариваться с самцами-соперниками. Это позволяет избежать или минимизировать инбридинг. «Мы думаем, что самки играют первостепенную роль в разжигании этих конфликтов, чтобы избежать спаривания с самцами из их собственных семейных групп и спариться во время неразберихи и хаоса битв», — отмечает Кант.

Их исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что почти все драки инициируются группами, когда их самки находятся в течке или фертильны (течка в одной группе наступает у всех самок одновременно — настолько эти животные живут в одном ритме друг с другом).

Часто самки берут на себя инициативу и отводят свой клан туда, где они встретят агрессивных соседей. Анализ ДНК показал, что около 20% детенышей в одной группе мангустовявляются потомками самцов из враждебных групп.