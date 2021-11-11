Самки толстохвостых галаго массово впадают в послеродовую депрессию

Среди известных угроз, с которыми сталкиваются миниатюрные галаго – автомобили, линии электропередач и собаки. Кроме того, в последние годы температура повышается даже на высокогорье, делая среду для приматов неподходящей. И наконец люди уничтожают леса в сельскохозяйственных целях. Чтобы составить полную картину проблемной ситуации, команда отправилась в природоохранный центр Lajuma, расположенный на высоте 1200 метров в горах Саутпансберг на севере ЮАР.

Исследователи собрали 186 образцов фекалий животных и проверили их на наличие глюкокортикоидов: гормонов, которые вырабатываются млекопитающими во время стресса. Биологи ожидали, что в брачный период, когда самцы ожесточенно конкурируют за самок (иногда это даже приводит к тяжелым увечьям), их уровень гормонов будет повышен, но эта гипотеза не подтвердилась. Зато оказалось, что весной (в Южном полушарии это октябрь и ноябрь), когда приматы рожают и выкармливают детенышей – самки пребывают в постоянном стрессе и испытывают своеобразную послеродовую депрессию.

Ученые сделали вывод, что самки испытывают стресс из-за своей ограниченной мобильности в этот период. Привязанные к малышам, они не могут успешно противостоять условиям меняющейся окружающей среды – например, вовремя «переехать», когда лесорубы подбираются к их жилищу. Сказывается и общее ощущение тревожности за потомство.