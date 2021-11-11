Самки толстохвостых галаго массово впадают в послеродовую депрессию
Толстохвостые галаго (Otolemur crassicaudatus) – это очаровательные небольшие приматы, похожие на лемуров, с цепкими лапами, длинным хвостом и большими глазами. Они обитают в южной части африканского континента в верхнем ярусе тропических лесов и ведут ночной образ жизни.
По официальной классификации Международного союза охраны природы животные относятся к видам, вызывающим наименьшие опасения, однако это – общая картина. На отдельных территориях их численность уменьшается, что в будущем отразится на всем статусе популяции.
Среди известных угроз, с которыми сталкиваются миниатюрные галаго – автомобили, линии электропередач и собаки. Кроме того, в последние годы температура повышается даже на высокогорье, делая среду для приматов неподходящей. И наконец люди уничтожают леса в сельскохозяйственных целях. Чтобы составить полную картину проблемной ситуации, команда отправилась в природоохранный центр Lajuma, расположенный на высоте 1200 метров в горах Саутпансберг на севере ЮАР.
Исследователи собрали 186 образцов фекалий животных и проверили их на наличие глюкокортикоидов: гормонов, которые вырабатываются млекопитающими во время стресса. Биологи ожидали, что в брачный период, когда самцы ожесточенно конкурируют за самок (иногда это даже приводит к тяжелым увечьям), их уровень гормонов будет повышен, но эта гипотеза не подтвердилась. Зато оказалось, что весной (в Южном полушарии это октябрь и ноябрь), когда приматы рожают и выкармливают детенышей – самки пребывают в постоянном стрессе и испытывают своеобразную послеродовую депрессию.
Ученые сделали вывод, что самки испытывают стресс из-за своей ограниченной мобильности в этот период. Привязанные к малышам, они не могут успешно противостоять условиям меняющейся окружающей среды – например, вовремя «переехать», когда лесорубы подбираются к их жилищу. Сказывается и общее ощущение тревожности за потомство.
Выброс гормонов в момент стресса позволяет животным получать больше энергии: это дает им дополнительную силу, необходимую для выживания. Однако это идет им на пользу только в короткий момент: например, в сражении. Если же пребывать в стрессовом состоянии постоянно – это ослабляет иммунную систему и может повлиять на работу мозга.
Узнайте, что больше вредит мозговой деятельности: сахар или стресс.