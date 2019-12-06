Самой популярной собакой в России признан немецкий шпиц

Рейтинг популярных пород составлен Российской кинологической федерацией.

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 году. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).