Самой популярной собакой в России признан немецкий шпиц

Рейтинг популярных пород составлен Российской кинологической федерацией.
Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 году. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).
«Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире. На втором месте – сибирский хаски. Йоркширский терьер в этом году на третьем месте», – сообщение РКФ.
В топ-10 самых популярных пород собак за 2019 год также вошли: акита, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер, тибетский мастиф.
Немецкие шпицы являются потомками торфяной собаки каменного века «canis familiaris palustris Ruthimeyer» и более позднего свайного шпица. Считаются старейшей в Средней Европе породой и предками множества других пород.