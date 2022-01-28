Самоуверенный дикобраз преподал урок леопарду: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР известен своим биоразнообразием, и это привлекает сюда множество туристов. Звери уже не боятся присутствия человека и одинаково спокойно чувствуют себя и в зарослях, и посреди оживленной автотрассы. Недавно на глазах у нескольких групп, осматривавших парк на автомобилях, развернулась интересная сцена.

На дороге сидел молодой леопард, а позади него расположился дикобраз. Кошка облизывала лапы и не замечала потенциальную добычу, а грызун будто бы нарочно дразнил ее, беззаботно вышагивая рядом. В какой-то момент леопард все же обратил внимание на дикобраза, но, вероятно, с этим представителем фауны он встретился впервые и потому применил неверную тактику охоты.