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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Самоуверенный дикобраз преподал урок леопарду: видео

Анастасия Баринова
28 января 2022
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
Юный хищник впервые познакомился с острыми иглами.

Национальный парк Крюгера в ЮАР известен своим биоразнообразием, и это привлекает сюда множество туристов. Звери уже не боятся присутствия человека и одинаково спокойно чувствуют себя и в зарослях, и посреди оживленной автотрассы. Недавно на глазах у нескольких групп, осматривавших парк на автомобилях, развернулась интересная сцена.

На дороге сидел молодой леопард, а позади него расположился дикобраз. Кошка облизывала лапы и не замечала потенциальную добычу, а грызун будто бы нарочно дразнил ее, беззаботно вышагивая рядом. В какой-то момент леопард все же обратил внимание на дикобраза, но, вероятно, с этим представителем фауны он встретился впервые и потому применил неверную тактику охоты.

Хищник решил по своему обыкновению оглушить жертву ударом, но в случае с дикобразом такой метод не сработал.

Hystrix africaeaustralis – самый крупный грызун Африки. Длина его тела может достигать 80 см, масса – 24 кг. Его тело покрыто настоящей броней: тонкими 50-сантиметровыми колючками, толстыми оборонительными иглами длиной до 30 см и сплющенными щетинистыми волосками. Пучок полых игл есть даже на хвосте.

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Единственное, чего добился леопард – это иголки, которые вонзились ему в лапу. Ему осталось лишь зализывать раны, вытаскивая оружие противника, а грызун, насладившись победой, отправился по своим делам.

Даже если бы хищнику удалось поймать и умертвить дикобраза, ему бы предстояло добраться до мяса жертвы, защищенного слоями игл. А это непростая задача – посмотрите, как другой леопард пытается с ней справиться. 

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