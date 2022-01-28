Самоуверенный дикобраз преподал урок леопарду: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР известен своим биоразнообразием, и это привлекает сюда множество туристов. Звери уже не боятся присутствия человека и одинаково спокойно чувствуют себя и в зарослях, и посреди оживленной автотрассы. Недавно на глазах у нескольких групп, осматривавших парк на автомобилях, развернулась интересная сцена.
На дороге сидел молодой леопард, а позади него расположился дикобраз. Кошка облизывала лапы и не замечала потенциальную добычу, а грызун будто бы нарочно дразнил ее, беззаботно вышагивая рядом. В какой-то момент леопард все же обратил внимание на дикобраза, но, вероятно, с этим представителем фауны он встретился впервые и потому применил неверную тактику охоты.
Хищник решил по своему обыкновению оглушить жертву ударом, но в случае с дикобразом такой метод не сработал.
Hystrix africaeaustralis – самый крупный грызун Африки. Длина его тела может достигать 80 см, масса – 24 кг. Его тело покрыто настоящей броней: тонкими 50-сантиметровыми колючками, толстыми оборонительными иглами длиной до 30 см и сплющенными щетинистыми волосками. Пучок полых игл есть даже на хвосте.
Единственное, чего добился леопард – это иголки, которые вонзились ему в лапу. Ему осталось лишь зализывать раны, вытаскивая оружие противника, а грызун, насладившись победой, отправился по своим делам.
Даже если бы хищнику удалось поймать и умертвить дикобраза, ему бы предстояло добраться до мяса жертвы, защищенного слоями игл. А это непростая задача – посмотрите, как другой леопард пытается с ней справиться.