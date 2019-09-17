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Звери

Самые странные локти в истории: какими были древние вомбаты

17 сентября 2019
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Фото: Hazel L. Richards et al / Journals.plos.org
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Больше тонны весом, когти как сабли, удивительная анатомия ног – это всё о них!

Вероятно, представители удивительного семейства Palorchestidae впервые появились около 20 миллионов лет назад, а вымерли 50 тысяч лет назад – возможно, во время прибытия первых людей в Австралию.

Останки животного, обнаруженные в XIX веке, сначала ошибочно приписывали допотоному исполинскому кенгуру, но впоследствии палеонтологи установили: эти звери выглядели как гигантские вомбаты.

84a4fe7545c144ee8c68b3468d542076.max-2000x1000-1.jpgАвстралийские биологи и палеонтологи во главе с Хэйзел Ричардс из Университета Монаша проанализировали ископаемые кости конечностей 60 особей из пяти музейных коллекций в Австралии и одной коллекции из Великобритании. Так они выяснили, что один из видов этого семейства, Parlorchetes azael, был раз в 40 массивнее современных вомбатов: он весил весил больше тонны, обладал мощными конечностями и острыми как бритва когтями.

При этом у животного было уникальное строение передних лап – локтевой сустав был неподвижен, а кости в нем находились под углом около 100 градусов по отношению друг к другу. Такая конструкция не известна среди другох сумчатых – ни живущих ныне, ни вымерших. Похоже, эта анатомия позволяла Parlorchetes вставать на задние конечности – например, для того, чтобы оперевшись на дерево, дотянуться до веток.

«Я мечтаю найти их полную лопаточную кость. Тогда мы могли бы понять, насколько мускулистыми были их плечи и как именно их движения могли компенсировать неподвижные локти», – говорит Ричардс.

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