Самые впечатляющие снимки животных в 2019 году: выбор редакции

Пушистые и пернатые, большие и маленькие, опасные и беззащитные – за 2019 год на наш фотохостинг были загружены сотни красивых кадров с животными. Мы подготовили для вас десятку лучших по мнению редакции снимков, главными героями которых стали звери, птицы и рептилии. Листайте галерею и выбирайте своего фаворита!
Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле они гнездятся на макушках огромных деревьев и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере.
Пингвины Антарктиды часто становятся объектами нападений со стороны морских леопардов и крупных хищных птиц. Им приходится бороться за свою жизнь, поэтому в больших колониях пингвинов можно частенько увидеть вот такие драматичные кадры. Этот снимок сделан на острове Десепшн, где обитает крупная, в несколько десятков тысяч, колония пингвинов Chinstrap.
Съёмка овцебыков на реке Прончищева на Восточном Таймыре затянулась и над горизонтом поднялась Луна. Животное перекрыло собой светило, но борода оказалась освещена контровым светом. Охраняемая территория ФГБУ "Заповедники Таймыра".