Самые впечатляющие снимки животных в 2019 году: выбор редакции

Очередь на водопой. Нацпарк Этоша, Намибия. Фото: Автор снимка – Андрей Андреев: nat-geo.ru/community/user/115420/

Ушастая круглоголовка в угрожающей позе. Астраханская область. Фото: Фотографировал Станислав Шинкаренко: nat-geo.ru/community/user/16505/

Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле они гнездятся на макушках огромных деревьев и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере. Фото: Снимок Дмитрия Вилюнова: nat-geo.ru/community/user/28838/

Пингвины Антарктиды часто становятся объектами нападений со стороны морских леопардов и крупных хищных птиц. Им приходится бороться за свою жизнь, поэтому в больших колониях пингвинов можно частенько увидеть вот такие драматичные кадры. Этот снимок сделан на острове Десепшн, где обитает крупная, в несколько десятков тысяч, колония пингвинов Chinstrap. Фото: Автор фото – Андрей Андреев: nat-geo.ru/community/user/115420/

Съёмка овцебыков на реке Прончищева на Восточном Таймыре затянулась и над горизонтом поднялась Луна. Животное перекрыло собой светило, но борода оказалась освещена контровым светом. Охраняемая территория ФГБУ "Заповедники Таймыра". Фото: Снимок Виталия Горшкова: nat-geo.ru/community/user/30537/

Призраки тундры. Фото: Овцебыки в объективе Надежды: nat-geo.ru/community/user/208051/

Защищая детей. Фото: Экспрессивный кадр от Дениса Будькова: nat-geo.ru/community/user/1437/

Понаехали тут... Лисица в природном парке «Ключевской», Камчатка. Фото: Снимал Денис Будьков: nat-geo.ru/community/user/1437/

«Вертикали» Фото: Снимок от Dar_Veter: nat-geo.ru/community/user/21482/