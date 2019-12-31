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Звери

Самые впечатляющие снимки животных в 2019 году: выбор редакции

National Geographic Россия
31 декабря 2019
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Фото: Андрей Андреев

Пушистые и пернатые, большие и маленькие, опасные и беззащитные – за 2019 год на наш фотохостинг были загружены сотни красивых кадров с животными. Мы подготовили для вас десятку лучших по мнению редакции снимков, главными героями которых стали звери, птицы и рептилии. Листайте галерею и выбирайте своего фаворита! 

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Очередь на водопой. Нацпарк Этоша, Намибия.
Фото: Автор снимка – Андрей Андреев: nat-geo.ru/community/user/115420/
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Ушастая круглоголовка в угрожающей позе. Астраханская область.
Фото: Фотографировал Станислав Шинкаренко: nat-geo.ru/community/user/16505/
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Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле они гнездятся на макушках огромных деревьев и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере.
Фото: Снимок Дмитрия Вилюнова: nat-geo.ru/community/user/28838/
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Пингвины Антарктиды часто становятся объектами нападений со стороны морских леопардов и крупных хищных птиц. Им приходится бороться за свою жизнь, поэтому в больших колониях пингвинов можно частенько увидеть вот такие драматичные кадры. Этот снимок сделан на острове Десепшн, где обитает крупная, в несколько десятков тысяч, колония пингвинов Chinstrap.
Фото: Автор фото – Андрей Андреев: nat-geo.ru/community/user/115420/
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Съёмка овцебыков на реке Прончищева на Восточном Таймыре затянулась и над горизонтом поднялась Луна. Животное перекрыло собой светило, но борода оказалась освещена контровым светом. Охраняемая территория ФГБУ "Заповедники Таймыра".
Фото: Снимок Виталия Горшкова: nat-geo.ru/community/user/30537/
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Призраки тундры.
Фото: Овцебыки в объективе Надежды: nat-geo.ru/community/user/208051/
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Защищая детей.
Фото: Экспрессивный кадр от Дениса Будькова: nat-geo.ru/community/user/1437/
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Понаехали тут... Лисица в природном парке «Ключевской», Камчатка.
Фото: Снимал Денис Будьков: nat-geo.ru/community/user/1437/
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«Вертикали»
Фото: Снимок от Dar_Veter: nat-geo.ru/community/user/21482/
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Цапля в Биосферном заповеднике Дельта Дуная, Румыния.
Фото: Автор фото – Вадим Балакин: nat-geo.ru/community/user/37685/