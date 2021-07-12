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Звери

Самый крупный робот-шпион купается вместе со слонами: видео

Анастасия Баринова
12 июля 2021
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Фото: John Downer Productions
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Фото: John Downer Productions
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Фото: John Downer Productions
С земли его поддерживает роботизированная птица.

С 2017 года студия John Downer Productions создала для каналов BBC One и PBS/Nature более 50 реалистичных «шпионов»: роботизированных представителей фауны, которые могут вести съемку, не пугая животных. «Внедрившись» в группу тех или иных зверей, оснащенные камерами роботы не только получают отличные кадры, но и вступают в контакт с животными, что позволяет нам подсмотреть за всеми аспектами жизни скрытных обитателей дикой природы.

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За годы существования проекта Spy in the Wild аппараты становились все более совершенными, лучше и лучше имитируя оригинальную версию: белка-шпион собирала орехи, обезьянка играла в снежки, а черепаха даже откладывала яйца. Недавно специалисты представили самого гигантского шпиона за всю историю съемок: детеныша карликового слона Борнео (Elephas maximus borneensis). Несмотря на название, этот подвид азиатского слона, обитающий на северо-востоке острова Калимантан, имеет достаточно внушительные размеры: уже при рождении слонята весят 100 кг и быстро растут, достигая трех метров в высоту во взрослом возрасте. Эти животные относятся к видам под угрозой исчезновения, в дикой природе их осталось менее 1500.

Съемку с земли осуществляла птица-шпион, а в воде плавал слоненок с глазами-видеокамерами. Он приблизился к «сородичам», которые в жаркий день пришли освежиться в водоеме, и взаимодействовал с ними с помощью механического хобота. После того, как совместное купание закончилось, слоны отправились в джунгли, а роботы, собравшие достаточно материала, позволили специалистам создать очередной видеоролик для научно-популярного сериала.

В процессе купания роботу-слоненку удалось подружиться с одним из купающихся слонов, а вот механической птице не особо повезло: один из слонов случайно повалил ее на землю, когд проходил мимо. Однако пернатую шпионку это не смутило: она поднялась на ноги и продолжила съемку. 

Полностью она доступна американским подписчикам телевещательной компании PBS, где каждую среду проходит премьера. Посмотрите на другие кинематографические шпионские эксперименты из мира природы.

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