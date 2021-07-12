Самый крупный робот-шпион купается вместе со слонами: видео

За годы существования проекта Spy in the Wild аппараты становились все более совершенными, лучше и лучше имитируя оригинальную версию: белка-шпион собирала орехи, обезьянка играла в снежки, а черепаха даже откладывала яйца. Недавно специалисты представили самого гигантского шпиона за всю историю съемок: детеныша карликового слона Борнео (Elephas maximus borneensis). Несмотря на название, этот подвид азиатского слона, обитающий на северо-востоке острова Калимантан, имеет достаточно внушительные размеры: уже при рождении слонята весят 100 кг и быстро растут, достигая трех метров в высоту во взрослом возрасте. Эти животные относятся к видам под угрозой исчезновения, в дикой природе их осталось менее 1500.

Съемку с земли осуществляла птица-шпион, а в воде плавал слоненок с глазами-видеокамерами. Он приблизился к «сородичам», которые в жаркий день пришли освежиться в водоеме, и взаимодействовал с ними с помощью механического хобота. После того, как совместное купание закончилось, слоны отправились в джунгли, а роботы, собравшие достаточно материала, позволили специалистам создать очередной видеоролик для научно-популярного сериала.