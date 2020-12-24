Самый одинокий слон в мире наконец обретёт дом и семью

Слона, которого когда-то называли «самым одиноким» в мире, вскоре может найти новый дом с тремя самками, и, по словам его смотрителя, он уже проявил интерес к одной из них.
До прошлого месяца Кааван, 35-летний азиатский слон (Elephas maximus), жил в ужасных условиях в зоопарке Исламабада (Пакистан). Он был единственным слоном в Пакистане после того, как его сородич умер в зоопарке Маргазар в 2012 году, предположительно, от сепсиса.
После кампании защитников природы и американской певицы Шер (Cher) Кааван 30 ноября был доставлен самолетом в Камбоджу. Сейчас он живет в вольере в заповеднике дикой природы Кулен Промтеп (Kulen Promtep).
Сообщается, что он хорошо приспосабливается к своему новому окружению и медленно ресоциализируется с другими слонами после столь долгого периода, проведённого в одиночестве. Если все пойдет хорошо, Кааван может быть полностью выпущен в заповедник с тремя слонихами-самками через несколько месяцев.
Хонг сказал, что ожидает, что Кааван останется в своем вольере еще на несколько месяцев, чтобы привыкнуть к другим слонам и оправиться от своего опыта в Пакистане и долгого путешествия в Камбоджу.
«Я думаю, это не займет много времени, потому что этот слон уже был в некоторой степени одомашнен, — сообщил Хонг. — Наш план на ближайшее время состоит в том, чтобы кормить Каавана и воспитывать так же, как и других диких животных. Слоны — эмоциональные существа с заботливыми сердцами, как люди. И прежде, чем Кааван прибыл сюда, он потерял своего любящего партнера. Он все еще скучает по своей подруге».
Азиатские слоны внесены в список Всемирного фонда дикой природы (WWF) как находящиеся под угрозой исчезновения. По данным Phom Penh Post, от 400 до 600 диких животных живут в охраняемых лесных районах Камбоджи, где также проживает не менее 70 домашних слонов.
В документе сообщается, что, по оценке министерства, стоимость 10-летнего плана действий по сохранению диких азиатских слонов составила $40 500 000. Ожидается, что финансирование будет поступать из национального бюджета, а также от НПО и партнеров по развитию.