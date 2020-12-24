Самый одинокий слон в мире наконец обретёт дом и семью

Слона, которого когда-то называли «самым одиноким» в мире, вскоре может найти новый дом с тремя самками, и, по словам его смотрителя, он уже проявил интерес к одной из них.

До прошлого месяца Кааван, 35-летний азиатский слон (Elephas maximus), жил в ужасных условиях в зоопарке Исламабада (Пакистан). Он был единственным слоном в Пакистане после того, как его сородич умер в зоопарке Маргазар в 2012 году, предположительно, от сепсиса.

После кампании защитников природы и американской певицы Шер (Cher) Кааван 30 ноября был доставлен самолетом в Камбоджу. Сейчас он живет в вольере в заповеднике дикой природы Кулен Промтеп (Kulen Promtep).

Сообщается, что он хорошо приспосабливается к своему новому окружению и медленно ресоциализируется с другими слонами после столь долгого периода, проведённого в одиночестве. Если все пойдет хорошо, Кааван может быть полностью выпущен в заповедник с тремя слонихами-самками через несколько месяцев.