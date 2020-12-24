Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Спецпроект «Россия без мусора»
Звери

Самый одинокий слон в мире наконец обретёт дом и семью

Михаил Сысоев
24 декабря 2020
После долгих лет жизни в одиночестве у азиатского слона Каавана наконец появятся достойная обитель и друзья.

Слона, которого когда-то называли «самым одиноким» в мире, вскоре может найти новый дом с тремя самками, и, по словам его смотрителя, он уже проявил интерес к одной из них.

До прошлого месяца Кааван, 35-летний азиатский слон (Elephas maximus), жил в ужасных условиях в зоопарке Исламабада (Пакистан). Он был единственным слоном в Пакистане после того, как его сородич умер в зоопарке Маргазар в 2012 году, предположительно, от сепсиса.

После кампании защитников природы и американской певицы Шер (Cher) Кааван 30 ноября был доставлен самолетом в Камбоджу. Сейчас он живет в вольере в заповеднике дикой природы Кулен Промтеп (Kulen Promtep).

Сообщается, что он хорошо приспосабливается к своему новому окружению и медленно ресоциализируется с другими слонами после столь долгого периода, проведённого в одиночестве. Если все пойдет хорошо, Кааван может быть полностью выпущен в заповедник с тремя слонихами-самками через несколько месяцев.

«Мы видим, что он заинтересован во взаимодействии с одной из трех самок», — сказал Сок Хонг, президент Камбоджийского заповедника дикой природы (CWS) и новый смотритель Каавана.

Хонг сказал, что ожидает, что Кааван останется в своем вольере еще на несколько месяцев, чтобы привыкнуть к другим слонам и оправиться от своего опыта в Пакистане и долгого путешествия в Камбоджу.

«Я думаю, это не займет много времени, потому что этот слон уже был в некоторой степени одомашнен, — сообщил Хонг. — Наш план на ближайшее время состоит в том, чтобы кормить Каавана и воспитывать так же, как и других диких животных. Слоны — эмоциональные существа с заботливыми сердцами, как люди. И прежде, чем Кааван прибыл сюда, он потерял своего любящего партнера. Он все еще скучает по своей подруге».

«Каавана называют самым одиноким слоном в мире. Он больше не одинок… Команда защитников природы, спасшая его из зоопарка в Пакистане, выиграла судебную тяжбу, и Верховный суд Пакистана решил освободить его и отправить жить в наш заповедник дикой природы. Мы надеемся, что Кааван поможет произвести много азиатских слонят для Камбоджи», – Нет Феактра, министр окружающей среды Камбоджи.

Азиатские слоны внесены в список Всемирного фонда дикой природы (WWF) как находящиеся под угрозой исчезновения. По данным Phom Penh Post, от 400 до 600 диких животных живут в охраняемых лесных районах Камбоджи, где также проживает не менее 70 домашних слонов.

В документе сообщается, что, по оценке министерства, стоимость 10-летнего плана действий по сохранению диких азиатских слонов составила $40 500 000. Ожидается, что финансирование будет поступать из национального бюджета, а также от НПО и партнеров по развитию.

рекомендации
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Что подарить на Новый год? Вот три идеи от Panasonic

Вопросительный знак, вопрос

Как современные электростанции заботятся об экологии

Дерево

Как подарить другу целый лес?