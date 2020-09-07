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«Самый одинокий слон в мире» нашел приют в новом зоопарке

National Geographic Россия
07 сентября 2020
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Активисты по защите животных добились освобождения животного из ужасающих условий в пакистанском зоопарке.

Слона по имени Кааван его поклонники называют «самым одиноким слоном в мире». Он уже более 35 лет томится в крошечном вольере зоопарка Маргазар в столице Пакистана Исламабаде. 

На прошлой неделе стало известно, что зооактивисты добились перевода животного в другой зоопарк. Мартин Бауэр, представитель организации по защите животных Four Paws, сообщил, что медицинское разрешение на перевозку уже получено. Вероятнее всего, Кааван окажется в зоопарке в Камбодже, где он найдет компанию и лучшие условия для жизни. 

Бауэр рассказал, что накануне в зоопарке Маргазар погибли два льва. Местные дрессировщики подожгли их вольер, чтобы заставить их сесть в транспортные ящики. По словам Бауэра, Four Paws займется перевозкой оставшихся животных зоопарка.

Медицинское обследование Каавана показало, что у слона избыточный вес, хотя имеются и признаки плохого питания. Его ноги оказались повреждены из-за многолетнего проживания в вольере с неподходящим полом. Тем не менее, слон еще достаточно силен, чтобы пережить перевозку в другой зоопарк. 

По словам Бауэра, раньше Кааван жил в одном вольере со слонихой, но в 2012 году она умерла. Из-за скуки и тесноты вольера большую часть времени слон проводил просто стоя на одном месте и качая головой из стороны в сторону. 

Зооактивисты добивались освобождения Каавана из Маргазара с 2016 года. 

Почитайте о другом зоопарке, который прозвали самым худшим в Европе. 

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