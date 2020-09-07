«Самый одинокий слон в мире» нашел приют в новом зоопарке

Слона по имени Кааван его поклонники называют «самым одиноким слоном в мире». Он уже более 35 лет томится в крошечном вольере зоопарка Маргазар в столице Пакистана Исламабаде.

На прошлой неделе стало известно, что зооактивисты добились перевода животного в другой зоопарк. Мартин Бауэр, представитель организации по защите животных Four Paws, сообщил, что медицинское разрешение на перевозку уже получено. Вероятнее всего, Кааван окажется в зоопарке в Камбодже, где он найдет компанию и лучшие условия для жизни.