Самый старый в мире самец гориллы умер в 60-летнем возрасте

Оззи родился в дикой природе и в 1963 году был пойман для исследовательских целей. Тогда ему было около 3 лет, потому и его день рождения был отнесен к условной дате. Примат внес огромный вклад в науку, помогая ученым больше узнать о здоровье, поведении и репродуктивной системе этого вида. В 2009 году он стал первой гориллой в мире, участвовавшей в измерении артериального давления.

В дикой природе гориллы живут до 30-40 лет. В зоопарках, где они получают медицинскую помощь и имеют достаточно пищи, этот срок увеличился до 50 лет, но уже после 40 лет животное официально считается старым. Таких обитателей зоопарка селят отдельно: им не угнаться за молодежью, и они сами предпочитают тишину и покой. В Атланте, где условия жизни для приматов приближены к идеальным, существует несколько возрастных горилл, и зоопарк объединяет их в особые группы, где им комфортно друг с другом.