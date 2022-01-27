Самый старый в мире самец гориллы умер в 60-летнем возрасте

Зоопарк Атланты сообщил о трагической утрате: легендарный самец западной равнинной гориллы по кличке Оззи скончался на 61 году жизни. Примат в июне торжественно отметил свой юбилей и до самых последних дней демонстрировал неплохое здоровье.
Оззи родился в дикой природе и в 1963 году был пойман для исследовательских целей. Тогда ему было около 3 лет, потому и его день рождения был отнесен к условной дате. Примат внес огромный вклад в науку, помогая ученым больше узнать о здоровье, поведении и репродуктивной системе этого вида. В 2009 году он стал первой гориллой в мире, участвовавшей в измерении артериального давления.
В дикой природе гориллы живут до 30-40 лет. В зоопарках, где они получают медицинскую помощь и имеют достаточно пищи, этот срок увеличился до 50 лет, но уже после 40 лет животное официально считается старым. Таких обитателей зоопарка селят отдельно: им не угнаться за молодежью, и они сами предпочитают тишину и покой. В Атланте, где условия жизни для приматов приближены к идеальным, существует несколько возрастных горилл, и зоопарк объединяет их в особые группы, где им комфортно друг с другом.
Индивидуальный подход обеспечил рекордную продолжительность жизни Оззи, но все имеет свой предел. С 20 января самый старый самец – представитель своего вида – потерял аппетит, прекратил пить жидкость и даже отказывался вставать. Ветеринары оказывали примату круглосуточную помощь, но 25 января Оззи мирно скончался во сне.
Последние 17 лет Оззи проводил время с 58-летней подругой по кличке Чумба. Она умерла 13 января и, возможно, стресс от этого печального события лишил Оззи воли к жизни.