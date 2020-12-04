Самый маленький зверь

Карликовая белозубка, или этрусская землеройка (Suncus etruscus) — самое маленькое из ныне известных млекопитающих. Вес её тела не превышает 1,8 грамма, а максимальная длина туловища — 4,5 сантиметра.

Белозубка очень быстро двигается и обладает крайне высоким уровнем метаболизма, что заставляет её съедать количество пищи, в два раза превышающее собственный вес. Так, этой крохе приходится питаться до 25 раз за день, охотясь на насекомых, молодых лягушек и ящериц.

Как правило, биение сердца землеройки достигает 1511 ударов/мин (25 уд/сек), а температура её тела — 37 С°. Однако, когда белозубка впадает во временное оцепенение, называемое торпор, её температура падает до 12 С°. Обычно такое состояние организма возникает во время нехватки продовольствия и с наступлением холодного времени. Выход из оцепенения сопровождается резким увеличением сердечных сокращений — со 100 до 800-1200 в минуту.

В наши дни эти исключительные существа в некоторых странах находятся под угрозой исчезновения. Во многом причиной тому служат резкие изменения в климате, к которым карликовые белозубки очень чувствительны. Но в большей степени к уменьшению численности этрусских землероек приводит разрушение их жилищ в результате сельскохозяйственных работ. Этот факт ещё более огорчает, если учесть, что белозубка приносит большую пользу людям, уничтожая насекомых-вредителей в их садах, огородах и полях.

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