Самый спортивный кот на свете

Айна поясняет, что ей не хотелось менять свой активный образ жизни после того, как беспородный котенок стал частью ее семьи. Но и оставлять его дома надолго одного в ее планы не входило. Так малыш, родившийся в августе 2013 года, стал повсюду ее сопровождать.



Путешествуя в рюкзаке, Jesper мог постепенно привыкать к новым для себя звукам, запахам и событиям. После того, как угроза стресса исключалась, котенок мог прогуливаться рядом с Айной, находясь на поводке. Хозяйка говорит, что никогда не заставляет его делать это подолгу; уставший домашний питомец в любой момент может забраться обратно в сумку. Основными критериями воспитания котенка Айна называет поощрение, она никогда его не наказывает и в ответ получает благодарность и дружбу. Последним достижением стали долгие прогулки на лыжах: хозяйка наслаждается зимней активностью, а Йеспер, как беговая собака, движется рядом с ней.