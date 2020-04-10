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Звери

Самый спортивный кот на свете

Анастасия Баринова
10 апреля 2020
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Фото: Facebook.com/Jesperpus
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Фото: Facebook.com/Jesperpus
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Фото: Facebook.com/Jesperpus
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Фото: Facebook.com/Jesperpus
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Фото: Facebook.com/Jesperpus
В одной из норвежских семей живет кот, ведущий активный образ жизни: вместе со своей хозяйкой он гуляет по лесу, плавает и ходит на лыжные прогулки. Его обучение проводилось с младенчества.

Кот по кличке Йеспер живет в норвежской губернии Хедмарк на юго-востоке страны. Его хозяйка, Айна Стормо (Aina Stormo), завела для животного страницу в Facebook, где шаг за шагом рассказывает о процессе воспитания «спортивного кота». Видеодоказательства размещены на его канале в YouTube.

Айна поясняет, что ей не хотелось менять свой активный образ жизни после того, как беспородный котенок стал частью ее семьи. Но и оставлять его дома надолго одного в ее планы не входило. Так малыш, родившийся в августе 2013 года, стал повсюду ее сопровождать.

Путешествуя в рюкзаке, Jesper мог постепенно привыкать к новым для себя звукам, запахам и событиям. После того, как угроза стресса исключалась, котенок мог прогуливаться рядом с Айной, находясь на поводке. Хозяйка говорит, что никогда не заставляет его делать это подолгу; уставший домашний питомец в любой момент может забраться обратно в сумку. Основными критериями воспитания котенка Айна называет поощрение, она никогда его не наказывает и в ответ получает благодарность и дружбу. Последним достижением стали долгие прогулки на лыжах: хозяйка наслаждается зимней активностью, а Йеспер, как беговая собака, движется рядом с ней.

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