Сбежавшие из лаборатории мартышки обосновались во Флориде 70 лет назад

В мангровом лесу возле аэропорта Форт-Лодердейл-Голливуд уже более 70 лет живет небольшая популяция мартышек. И хотя климат Флориды им вполне подходит, эти западноафриканские животные здесь являются инвазивным видом. Биологи из Флоридского Атлантического университета решили узнать, откуда они все-таки здесь взялись.

Чтобы определить точный вид обезьян, команда сфотографировала всех 36 особей, а также изучила три генетических маркера, взятых из образцов фекалий и тканей животных. Это подтвердило визуальные наблюдения: приматы относятся к роду зеленые мартышки (Chlorocebus). В этот род входит шесть видов. Один из них называется так же – зеленые мартышки (Chlorocebus sabaeus). Пять прочих – это гривет, малбрук, джам-джам, верветка и мартышка танталусская. Теперь ученым требовалось уточнить видовую принадлежность, и большого труда это не составило.