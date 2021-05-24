Сбежавшие из лаборатории мартышки обосновались во Флориде 70 лет назад

В мангровом лесу возле аэропорта Форт-Лодердейл-Голливуд уже более 70 лет живет небольшая популяция мартышек. И хотя климат Флориды им вполне подходит, эти западноафриканские животные здесь являются инвазивным видом. Биологи из Флоридского Атлантического университета решили узнать, откуда они все-таки здесь взялись.
Чтобы определить точный вид обезьян, команда сфотографировала всех 36 особей, а также изучила три генетических маркера, взятых из образцов фекалий и тканей животных. Это подтвердило визуальные наблюдения: приматы относятся к роду зеленые мартышки (Chlorocebus). В этот род входит шесть видов. Один из них называется так же – зеленые мартышки (Chlorocebus sabaeus). Пять прочих – это гривет, малбрук, джам-джам, верветка и мартышка танталусская. Теперь ученым требовалось уточнить видовую принадлежность, и большого труда это не составило.
Вероятнее всего, эти обезьяны являются потомками мартышек C.sabaeus, сбежавших из исследовательского центра, расположенного всего в паре километров, в городе Dania Beach. В 1940-х годах сюда была доставлена большая группа различных приматов – на них испытывали вакцины против полиомиелита; с их помощью изучали туберкулез и другие инфекционные заболевания. Одновременно центр работал как зоопарк. В 1948 году 50 обезьян совершили побег.
Найдя себе новый дом в ближайших мангровых зарослях, они обосновались там и успешно размножались. Люди замечали их очень часто и с удовольствием фотографировали. Результаты исследования позволяют проследить механизмы адаптации зверей к новым местам, а также оценить влияние инвазивного вида на дикую природу этой части Флориды.
Узнайте, что помогает мартышкам в выборе партнера.