Седина у шимпанзе оказалась не связана со старением

Ученые собрали и детально изучили фотографии нескольких сотен шимпанзе двух разных подвидов, которые обитают на западе и на востоке Африки — Pan troglodytes verus и Pan troglodytes schweinfurthii. Они визуально оценили количество видимых седых волос шимпанзе и сопоставили с возрастом, который был им точно известен.

Исследователи пришли к выводу, что прямой зависимости между количеством седых волос и возрастом у шимпанзе не наблюдается. Как правило, седые волосы прибавляются у шимпанзе в возрасте от 1 до 29 лет, затем рост их количества прекращается. Максимальное количество седых волос (около 59%) наблюдалось на морде обезьян в возрасте от 30 до 35 лет, тогда как у более пожилых особей их зачастую было меньше.

Авторы работы считают, что пигментация обезьян может иметь значение для терморегуляции или помогать различным особям идентифицировать друг друга. Также не исключено, что вариации в окраске отдельных особей могут быть связаны со случайными мутациями в ДНК или разным уровнем стресса, который обезьяны пережили в какой-то из моментов жизни.

Этот вопрос авторы работы планируют прояснить в следующем исследовании, изучив характер экспрессии генов в отдельных волосках шимпанзе. Это поможет определить, связаны ли видимые изменения в окраске обезьян с изменениями на генетическом уровне.

По словам исследователей, эти результаты показывают, что седые волосы появились у предков человека уже после того, как они отделились от общего древа эволюции с шимпанзе и другими высшими приматами.

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