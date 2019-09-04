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Звери

Секрет в голове: чем дышит морская змея?

04 сентября 2019
Тропическая морская змея
Фото: Dr Alessandro Palci, Flinders University
Ещё один неплохой способ доставить кислород в организм!

Обнаружена морская змея, которая, кроме лёгочного дыхания, полагается на подобие жабр. Во время погружения рептилия Hydrophis cyanocinctus использует обширную систему кровеносных сосудов под кожей головы для поглощения кислорода прямо из воды.

Ученые назвали такую систему «модифицированной сосудистой сетью головного мозга» (MCVN).

«По сути, мы обнаружили, что эта морская змея использует верх головы в качестве жабр, чтобы дышать под водой», – говорит один из авторов исследования доктор Алессандро Пальчи.

«Хотя MCVN структурно очень отличается от жабр рыб и амфибий, её функция, тем не менее, довольно схожа: она обеспечивает большую площадь поверхности, заполненную обедненными кислородом кровеносными сосудами, которые могут эффективно поглощать кислород из окружающей воды».

«Морские змеи чрезвычайно успешны в адаптации к полностью морскому образу жизни, включая способность поглощать кислород через кожу. Теперь мы обнаружили эту интересную особенность H. cyanocinctus с помощью сканирования microCT и компьютерного моделирования.

Эта особенность, вероятно, позволяет этим морским змеям оставаться под водой в течение более длительных периодов времени, что может проверить дальнейшее исследование», – заявил доктор Кейт Сандерс из Школы биологических наук Университета Аделаиды.

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