Секс без любви: как сходятся кошки-одиночки

Согласно онлайн-энциклопедии Animal Diversity Web, взрослые представители примерно сорока видов кошек — «животные-одиночки, которые сходятся исключительно ради спаривания». Это верно и в случае с маргаем, «младшим братом» оцелота. Когда у самок раз в 32–36 дней происходит течка, появляются самцы — и в течение пары дней идет многократное спаривание. Через два с половиной месяца у самки рождается котенок, реже — два.

Около года спустя отпрыск уходит, чтобы вести собственную одинокую жизнь. Низкая рождаемость не очень-то помогает сохранению вида. Поэтому в большинстве стран продажа маргаев как домашних питомцев и охота на них ради шкур запрещены.

Такие центры, как биопарк М’Бопикуа в Уругвае, поддерживают численность популяции этих кошек с помощью разведения в неволе. Тем не менее Международный союз охраны природы предупреждает, что вид «вымирает на всей территории распространения» и что к 2025 году популяция может сократиться на 30 процентов.

АРЕАЛ Леса в Мексике, в Центральной и Южной Америке.

СТАТУС Положение, близкое к уязвимому.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ Лодыжки у маргаев вращаются на 180°, что позволяет им бегать вниз по деревьям, подобно белке.

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