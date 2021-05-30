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«Дикая природа России»
Звери

Семь медведей устроили вечеринку в комплексе с бассейнами и теннисным кортом: видео

National Geographic Россия
30 мая 2021
Все мы имеем право на приятный отдых.

Семь медведей каким-то образом проникли в комплекс для отдыха с бассейнами столиками на открытом воздухе и теннисным кортом. Судя по видео, которое распространилось в сети косолапые отлично проводят время.

На кадрах видно, как по крайней мере два медведя ходят по теннисным кортам, в то время как несколько других гуляют вокруг бассейна. Главным героем ролика оказался медведь, плескавшийся в детском бассейне. В какой-то момент ему это наскучило, и он решил поплавать в бассейне поглубже, чем спровоцировал своего товарища запрыгнуть к нему на спину.

Медвежья вечеринка состоялась в комплексе Chalet Village на территории нацпарка Грейт-Смоуки-Маунтинс в штате Теннесси. Сколько времени продолжалась вечеринка и каким образом она закончилась, не уточняется.

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