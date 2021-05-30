Семь медведей устроили вечеринку в комплексе с бассейнами и теннисным кортом: видео

На кадрах видно, как по крайней мере два медведя ходят по теннисным кортам, в то время как несколько других гуляют вокруг бассейна. Главным героем ролика оказался медведь, плескавшийся в детском бассейне. В какой-то момент ему это наскучило, и он решил поплавать в бассейне поглубже, чем спровоцировал своего товарища запрыгнуть к нему на спину.

Медвежья вечеринка состоялась в комплексе Chalet Village на территории нацпарка Грейт-Смоуки-Маунтинс в штате Теннесси. Сколько времени продолжалась вечеринка и каким образом она закончилась, не уточняется.