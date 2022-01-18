Семья бородавочников спасается от леопарда: видео

Туристы, осматривавшие Национальный парк Крюгера в ЮАР, стали свидетелями интересной сцены из мира дикой природы. Услышав тревожные звуки, издаваемые белкой, они догадались, что неподалеку может находиться хищник. Осмотр местности ничего не дал, и неудивительно: леопарды — отличные мастера маскировки. Чуть позже наблюдатели все же увидели самку, отдыхающую среди ветвей, но не успели насладиться этим великолепным зрелищем, как та соскочила с дерева и спряталась в высокой траве у дороги. Она издали заметила семейство бородавочников и приготовилась к атаке.

Обыкновенный бородавочник (Phacochoerus africanus) широко распространен в Африке. Это парнокопытное может весить до 100 кг, тогда как средняя масса леопардов составляет 70 кг. Несколько хищников, объединив усилия, способны одолеть взрослую особь, а при одиночном нападении леопард будет нацеливаться на детеныша.

Поначалу охотнице повезло: бородавочники остановились прямо рядом с ней, не замечая врага в засаде. Но едва леопард выскочил из укрытия — копытные бросились врассыпную столь быстро, что кошка прекратила преследование.