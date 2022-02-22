Серенада льва и запугивание крокодила: подборка видео из жизни африканского нацпарка

Любая встреча с дикой природой Африки приносит неожиданные истории.

В Национальном парке Крюгера обитает множество представителей фауны. Туристы осматривают заповедную территорию, не выпуская из рук видеокамер, и благодаря им в сети появляются самые разные зарисовки из мира живой природы. Некоторые события имеют полноценный сюжет и становятся самостоятельными роликами.

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Другие могут быть короткими, но и они отлично иллюстрируют природное разнообразие Южной Африки. Парк сделал подборку небольших историй из жизни своих обитателей. Первые кадры (00:00-00:36) показывают львов в брачный период: молодой самец хочет привлечь внимание самки, но его «серенада» не производит на нее впечатления.

Затем леопард (00:37-01:13) решает отдохнуть в тени, выбрав для этого автомобиль туристов. К счастью, обошлось без ДТП. Сражение двух орлов (01:14-01:34) и попытки самоуверенных гиеновидных собак напасть на крокодилов (01:35-02:47) – следующие эпизоды видеоподборки.

Боевой орел (Polemaetus bellicosus), поедающий еще живую игуану (02:48-04:04) – зрелище не для слабонервных зрителей. Зато следующие пернатые, пирующие на термитнике (04:05-04:30) выглядят более мирно, хотя точно так же уничтожают живых представителей фауны. Малыш-носорог беззаботно резвится и «приплясывает», пока взрослые заняты серьезными делами (04:31-04:55). У леопардов забот не меньше: в кадр попал удачливый охотник (04:56-05:37), которому нужно затащить свою добычу на дерево. Импала задремала в воде, что стало критической ошибкой: на нее набросился лев (05:38-05:55).

Даже гиды, которые ежедневно встречают зверей в их естественной среде обитания, получают неожиданные впечатления (05:56-06:26): к одному из них приблизилась гиена, заинтересовавшись его обувью.

Завершается виртуальная прогулка по парку историей о спонтанной и безуспешной охоте львиц: малыши гиены нежились на солнышке и должны были стать легкой добычей, но они все же успели убежать.