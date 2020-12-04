Северные кочевники

На сегодняшний день из всех наземных млекопитающих самые длинные путешествия совершают северные олени (Rangifer tarandus). Исследователями было документально доказано, что этот кочевой вид может преодолевать расстояния до 5000 км в год!

Такой длинный переход олени обычно совершают за время своих миграций весной и осенью, проходя обычно по 19-55 км в день. Во время своих путешествий им нередко приходится пересекать водоемы. Но поскольку эти кочевники — отличные пловцы, то они без труда преодолевают большие озера и широкие реки, развивая при этом скорость до 10 км/ч.

В период весенних миграций северные олени могут собираться в большие стада из 500 тысяч особей. Зачастую эти группы так велики, что на один квадратный километр места, где остановилось стадо, приходится 19 тысяч особей.

Во время осенних миграций стада, наоборот, становятся меньше, и олени начинают спариваться. Зиму же они, как правило, проводят в лесных районах, где под снегом скрыт корм — ягель и другие лишайники. И после этого, ближе к весне, северные олени обзаводятся потомством и вновь отправляются в путь.

Интересно, что среди морских млекопитающих самые длинные миграции совершает горбатый кит, который ежегодно проплывает до 25 тысяч километров.

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