Щенки биологически запрограммированы на общение с людьми

За тысячелетия взаимодействия с человеком собаки научились удивительно хорошо понимать язык нашего тела и реагировать на наши жесты. Но как именно развивается эта способность, до сих пор остается загадкой. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, предполагает, что эти социальные навыки присутствуют у щенков вскоре после рождения, а не приобретаются по мере взросления.

В своем эксперименте ученые протестировали социальные навыки у 375 щенков в возрасте восьми недель, которые до этого находились в помете и почти не взаимодействовали с людьми.

Поскольку исследователи знали родословную каждого щенка и, следовательно, связь щенков друг с другом, они также смогли выяснить, объясняют ли унаследованные гены различия в способностях собак. Эти данные позволили объяснить более 40% различий в способностях щенков следовать указательным жестам человека.