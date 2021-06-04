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«Дикая природа России»
Звери

Щенки биологически запрограммированы на общение с людьми

National Geographic Россия
04 июня 2021
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Фото: Emily Bray / University of Arizona
Ученые сделали такой вывод по результатам нового обширного исследования.

За тысячелетия взаимодействия с человеком собаки научились удивительно хорошо понимать язык нашего тела и реагировать на наши жесты. Но как именно развивается эта способность, до сих пор остается загадкой. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, предполагает, что эти социальные навыки присутствуют у щенков вскоре после рождения, а не приобретаются по мере взросления.

В своем эксперименте ученые протестировали социальные навыки у 375 щенков в возрасте восьми недель, которые до этого находились в помете и почти не взаимодействовали с людьми.

Поскольку исследователи знали родословную каждого щенка и, следовательно, связь щенков друг с другом, они также смогли выяснить, объясняют ли унаследованные гены различия в способностях собак. Эти данные позволили объяснить более 40% различий в способностях щенков следовать указательным жестам человека.

«Люди давно интересовались способностями собак делать подобные вещи, но всегда были споры о том, в какой степени это действительно связано с биологией собак по сравнению с обучением. Мы обнаружили, что определенно существует сильный генетический компонент, и они определенно используют социальные навыки с самого начала», – Эван Маклин, соавтор исследования.

Исследователи предложили щенкам четыре разных задания. В одном задании экспериментатор прятал лакомство под одним из стаканчиков и указывал на него пальцем. Чтобы щенки не ориентировались на запах, лакомство было приклеено во внутренней части каждого стаканчика. В другой версии задачи собаки наблюдали, как исследователи ставили желтый блок рядом с правильным стаканчиком, вместо того, чтобы указывать, где щенок должен искать еду.

Две другие задачи были разработаны для наблюдения за склонностью щенков смотреть на человеческие лица. В одном задании исследователи говорили тоном, который люди часто используют в общении с младенцами. Затем они замерили, как долго щенок смотрел на человека. В последнем испытании — так называемой «неразрешимой задаче» — исследователи запечатывали лакомство в закрытом контейнере и представляли его щенку, а затем наблюдали, как часто щенок обращался к человеку с просьбой помочь открыть контейнер.

В то время как многие из щенков реагировали на физические и словесные сигналы людей, очень немногие обращались к людям за помощью с неразрешимой задачей. Это говорит о том, что хотя щенки могут родиться со знанием того, как реагировать на инициированное человеком общение, способность инициировать общение самостоятельно может появиться позже.

«Изучая взрослых собак, мы обнаруживаем у них тенденцию обращаться за помощью к людям, особенно когда вы смотрите на взрослых собак в сравнении с волками. Волки будут настойчивы и попытаются самостоятельно решить проблему, в то время как собаки, скорее всего, обратятся за помощью к социальному партнеру. У щенков такое поведение, связанное с поиском помощи, еще не входило в их репертуар», – Эмили Брей, ведущий автор исследования.

Авторы исследования сообщили, что теперь попытаются определить конкретные гены, ответственные за способность собак общаться с людьми.

Эксперимент проводился в организации служебных собак Canine Companions. В будущем исследователи рассчитывают успешно прогнозировать развитие служебных собак, исходя из результатов тестов в раннем возрасте и генетических предрасположенностей.

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