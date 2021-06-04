Щенки биологически запрограммированы на общение с людьми

За тысячелетия взаимодействия с человеком собаки научились удивительно хорошо понимать язык нашего тела и реагировать на наши жесты. Но как именно развивается эта способность, до сих пор остается загадкой. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, предполагает, что эти социальные навыки присутствуют у щенков вскоре после рождения, а не приобретаются по мере взросления.
В своем эксперименте ученые протестировали социальные навыки у 375 щенков в возрасте восьми недель, которые до этого находились в помете и почти не взаимодействовали с людьми.
Поскольку исследователи знали родословную каждого щенка и, следовательно, связь щенков друг с другом, они также смогли выяснить, объясняют ли унаследованные гены различия в способностях собак. Эти данные позволили объяснить более 40% различий в способностях щенков следовать указательным жестам человека.
Исследователи предложили щенкам четыре разных задания. В одном задании экспериментатор прятал лакомство под одним из стаканчиков и указывал на него пальцем. Чтобы щенки не ориентировались на запах, лакомство было приклеено во внутренней части каждого стаканчика. В другой версии задачи собаки наблюдали, как исследователи ставили желтый блок рядом с правильным стаканчиком, вместо того, чтобы указывать, где щенок должен искать еду.
Две другие задачи были разработаны для наблюдения за склонностью щенков смотреть на человеческие лица. В одном задании исследователи говорили тоном, который люди часто используют в общении с младенцами. Затем они замерили, как долго щенок смотрел на человека. В последнем испытании — так называемой «неразрешимой задаче» — исследователи запечатывали лакомство в закрытом контейнере и представляли его щенку, а затем наблюдали, как часто щенок обращался к человеку с просьбой помочь открыть контейнер.
В то время как многие из щенков реагировали на физические и словесные сигналы людей, очень немногие обращались к людям за помощью с неразрешимой задачей. Это говорит о том, что хотя щенки могут родиться со знанием того, как реагировать на инициированное человеком общение, способность инициировать общение самостоятельно может появиться позже.
Авторы исследования сообщили, что теперь попытаются определить конкретные гены, ответственные за способность собак общаться с людьми.
Эксперимент проводился в организации служебных собак Canine Companions. В будущем исследователи рассчитывают успешно прогнозировать развитие служебных собак, исходя из результатов тестов в раннем возрасте и генетических предрасположенностей.