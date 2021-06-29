Школа для панды: как юный бамбуковый медведь учится новому

В Смитсоновском национальном зоопарке живет несколько панд, в том числе — 10-месячный детеныш по имени Сяо Ци Цзи. Смотрители проводят с ним развивающие занятия.

Недавно он научился вставать. Его воспитательница Мариэль Лалли привлекла его внимание взмахом руки, а затем принялась медленно поднимать ее. Следя за пальцами глазами, малыш встал на задние лапы. В первый раз, когда он успешно выполнил это задание, он получил богатое питательными веществами печенье и похвалу «хороший мальчик!» В свое время такие же испытания проходили его родители, и он унаследовал хорошие гены: для того, чтобы научиться вставать, Сяо Ци Цзи потребовалось всего две попытки.