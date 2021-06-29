Школа для панды: как юный бамбуковый медведь учится новому

В Смитсоновском национальном зоопарке живет несколько панд, в том числе — 10-месячный детеныш по имени Сяо Ци Цзи. Смотрители проводят с ним развивающие занятия.
Недавно он научился вставать. Его воспитательница Мариэль Лалли привлекла его внимание взмахом руки, а затем принялась медленно поднимать ее. Следя за пальцами глазами, малыш встал на задние лапы. В первый раз, когда он успешно выполнил это задание, он получил богатое питательными веществами печенье и похвалу «хороший мальчик!» В свое время такие же испытания проходили его родители, и он унаследовал хорошие гены: для того, чтобы научиться вставать, Сяо Ци Цзи потребовалось всего две попытки.
Это движение в будущем поможет самому животному, позволяя смотрителям и ветеринарам осматривать его тело и вовремя обнаруживать шишки, царапины или травмы, требующие медицинской помощи.
Кроме того, обучение укрепляет связи между смотрителями и их подопечными. Еще одна тренировка называется «цель»: она призвана научить детеныша реагировать на сигнал смотрителя. Панде с расстояния показывают яркий шарик; зверь должен приблизиться к нему и обнюхать, получая при этом новые впечатления и опыт. Каждый раз, коснувшись цели носом, он получает награду. Обычно это его любимая еда: приготовленный сладкий картофель.
В жаркий день панда наслаждается фруктами, и недавно Сяо Ци Цзи испытал новые гастрономические ощущения, отведав замороженный яблочный сок с водой. Держа мороженое всеми лапами, он даже закрывает от удовольствия глаза.
В вольере на открытом воздухе малыш учится лазить по деревьям, и делает это весьма успешно, а затем с удовольствием кувыркается в объятьях матери.
Посмотрите, как Сяо Ци Цзи выглядел при рождении.