Школа тигра в зоопарке: фото и видео

В английском зоопарке Whipsnade Zoo живет множество видов животных, и в том числе амурские тигры. Зоопарк успешно участвует в программе по воспроизведению редких животных, и в июне 2018 года у самки по кличке Найя (Naya) и ее партнера Боцмана (Botzman) родилось трое малышей: Макари (Makari), Царь (Czar) и Дмитрий (Dmitri).
В дикой природе тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. С этого времени они уже едят мясо, а материнским молоком питаются еще около полугода. Обучение охотничьим навыкам начитается в шесть месяцев, и в годовалом возрасте детеныш впервые отправляется на самостоятельную охоту. Тем не менее с матерью они остаются на протяжении нескольких первых лет — до тех пор, пока не достигнут половой зрелости и не отправятся на поиски своей пары.
В зоопарках, участвующих в природоохранных программах, тиграм создают условия, максимально приближенные к естественной среде, и воспитание происходит практически так же, как велось бы в дикой природе. Недавно зоопарк опубликовал фото, на котором 19-месячные Царь и Дмитрий вместе с родителями синхронно забираются на деревья.
На самом деле, это не основной навык для больших кошек: если бенгальские тигры еще могут погнаться за обезьяной, то добыча амурского тигра располагается на земле. Во взрослом возрасте тиграм сложно карабкаться и удержаться на ветвях из-за их веса (даже на фотографии из зоопарка видно, что родители поднялись невысоко), но при необходимости — например, убегая от собак — тигры способны взобраться на значительное удаление от земли. В зоопарке, вдобавок, животных нужно побуждать к физической активности, поэтому смотрители размещают на ветвях приманку.
Узнайте, почему нельзя поворачиваться спиной к тигру.