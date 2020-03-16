Школа тигра в зоопарке: фото и видео

В дикой природе тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. С этого времени они уже едят мясо, а материнским молоком питаются еще около полугода. Обучение охотничьим навыкам начитается в шесть месяцев, и в годовалом возрасте детеныш впервые отправляется на самостоятельную охоту. Тем не менее с матерью они остаются на протяжении нескольких первых лет — до тех пор, пока не достигнут половой зрелости и не отправятся на поиски своей пары.

В зоопарках, участвующих в природоохранных программах, тиграм создают условия, максимально приближенные к естественной среде, и воспитание происходит практически так же, как велось бы в дикой природе. Недавно зоопарк опубликовал фото, на котором 19-месячные Царь и Дмитрий вместе с родителями синхронно забираются на деревья.