Складчатомордые летучие мыши поют для самок сквозь кожаные маски: видео

Складчатомордый листонос (Centurio senex) – это вид летучих мышей из семейства листоносых, который обитает по всей Центральной и Южной Америке, от Мексики до Венесуэлы и Тринидада и Тобаго. Этих зверей иногда называют «самыми уродливыми летучими мышами» за их мясистые наросты на морде, которые делают внешний вид мыши неприветливым и в целом довольно отталкивающим (впрочем, такие наросты можно найти у многих других рукокрылых, например, подковоносов; отличается только форма). В отличие от других листоносов C. senex не имеет носовой створки в форме листа, а его причудливая морщинистая морда имеет более глубокие складки, чем у летучих мышей любого другого вида. Складчатомордые листоносы питаются фруктами и семенами.
Когда самцы складчатомордых листоносов чуют приближение брачного периода, они собираются в группы и закрывают нижнюю половину своей морщинистой мордочки белыми лоскутами кожи, напоминающими маски для лица. Затем они поют через эти маски свои ультразвуковые песни, эффектно вертя крыльями.
Ученые давно подозревали, что кожный лоскут, покрытый белой шерсткой и расположенный под подбородком этих летучих мышей, имеет какое-то отношение к брачным ритуалам. Однако теперь им удалось впервые наблюдать это воочию и задокументировать «масочные» песни. Десятки летучих мышей-самцов «замаскировались» (такие маски есть только у самцов), но не дистанцировались от общества, как мы могли бы предположить. Вместо этого эти соблазнители в масках сидели рядышком и дружно пели, одновременно и все вместе ухаживая за дамами.
Хотя ученые не знают наверняка, почему самцы прикрывают свою мордочку своеобразной маской перед ухаживанием, маловероятно, что они хотят таким образом остановить распространение вируса или скрыть собственное уродство. Возможно, что «надетая» маска визуально сигнализирует самкам, что самец готов к спариванию, или самка может улавливать пахучие выделения, которые усиливаются при поднятии маски.
Результаты исследования вместе с фото и видео, собранными в его ходе, были опубликованы в журнале PLOS One.
Этих летучих мышей трудно поймать, и мало что известно об их поведении и привычках в дикой природе. Так что когда пара гидов неожиданно заметила нескольких складчатомордых листоносов, сидящих вместе на дереве – «висящих на виду и довольно спокойных» – во время ночной прогулки в тропическом лесу в Сан-Рамоне, Коста-Рика, это стало настоящей удачей. Когда ведущий автор исследования Бернал Родригес-Эррера увидел фотографии редких летучих мышей и их необычного поведения, которые гиды передали другим исследователям этих животных, он сразу понял, что гиды наткнулись на «невероятную находку».
Родригес-Эррера, профессор Школы биологии и директор Центра исследований биоразнообразия и тропической экологии в Университете Коста-Рики, быстро собрал команду для наблюдения и регистрации летучих мышей. За шесть недель они ходили к одному и тому же месту 13 раз; и каждую ночь летучие мыши собирались в одном и том же месте между 18:00 и полуночью по местному времени, вися на высоте около трех метров над землей. Команда записала видео с помощью камеры, чувствительной к инфракрасному излучению, и также записала звук ультразвуковых песен летучих мышей и их эхолокационных сигналов.
Среди мышей было примерно три десятка самцов. Большую часть времени они были в масках, используя «большие пальцы», чтобы стягивать маски вверх или вниз. Ученые считают, что сквозь маски они пели «серенады», состоящие из эхолокационных последовательностей, трелей и свиста, перемежающихся взмахами крыльев.
Когда самец успешно привлекал самку, он «немедленно опускал маску», чтобы спариться с ней. После того, как они закончили, примерно через 30 секунд, «самец немедленно снова поднимал маску» и продолжал петь и хлопать крыльями вместе с остальными самцами летучих мышей. Самки летучих мышей оказались очень избирательными при выборе партнера – 79% успешных совокуплений были выполнены всего 6% самцов.
Посмотрите на гораздо более очаровательные брачные ритуалы африканских белок.