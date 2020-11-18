Складчатомордые летучие мыши поют для самок сквозь кожаные маски: видео

Когда самцы складчатомордых листоносов чуют приближение брачного периода, они собираются в группы и закрывают нижнюю половину своей морщинистой мордочки белыми лоскутами кожи, напоминающими маски для лица. Затем они поют через эти маски свои ультразвуковые песни, эффектно вертя крыльями.

Ученые давно подозревали, что кожный лоскут, покрытый белой шерсткой и расположенный под подбородком этих летучих мышей, имеет какое-то отношение к брачным ритуалам. Однако теперь им удалось впервые наблюдать это воочию и задокументировать «масочные» песни. Десятки летучих мышей-самцов «замаскировались» (такие маски есть только у самцов), но не дистанцировались от общества, как мы могли бы предположить. Вместо этого эти соблазнители в масках сидели рядышком и дружно пели, одновременно и все вместе ухаживая за дамами.

Хотя ученые не знают наверняка, почему самцы прикрывают свою мордочку своеобразной маской перед ухаживанием, маловероятно, что они хотят таким образом остановить распространение вируса или скрыть собственное уродство. Возможно, что «надетая» маска визуально сигнализирует самкам, что самец готов к спариванию, или самка может улавливать пахучие выделения, которые усиливаются при поднятии маски.

Результаты исследования вместе с фото и видео, собранными в его ходе, были опубликованы в журнале PLOS One.