Сколько еды хомяк может унести за щеками: видео

В северной части Сирии и на юге Турции живет удивительный представитель семейства хомяковые: сирийский хомячок (Mesocricetus auratus). Грызун относится к уязвимым видам животных. В его среде обитания постоянное наличие еды не гарантировано, поэтому он, как и другие хомяковые, научился виртуозно ее запасать.

В среднем сирийские хомячки живут около трех лет, и за это время они переносят около тонны еды. Создавая хранилище в своих норах, они внимательно следят, чтобы пища не испортилась, перебирая ее. Естественные враги хомячка — совы и другие хищники, от которых он прячется в извилистых норах. При помощи рентгена ученые рассмотрели, как животное перемещается по своим владениям и как именно он несет свои съедобные «сокровища».

Оказалось, что грызун необыкновенно гибкий: он способен изогнуться на 180 градусов и полностью развернуться в узком туннеле. Удивительно и количество еды, которую он решил захватить с собой. Перед хомяком поставили миску, в которую положили цукаты и орешки — около 20 в общей сложности. Хомяк тут же стал набивать свои щеки едой, и не останавливался, пока не затолкал в себя практически все. Известно, что кожа грызуна растягивается, позволяя располагать запасы не только за щеками, но и в районе плеч.