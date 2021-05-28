Сколько в России бездомных животных и что их ждет? Результаты нового мониторинга

После принятия в 2018 году Федерального Закона № 498 об ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) всероссийская Ассоциация «Благополучие животных» поставила перед собой задачу собрать наиболее полную информацию о численности безнадзорных животных в России. До 2021 года подобного документа в нашей стране не существовало. Между тем, по мнению руководства Ассоциации, без данных статистики невозможно создание системного государственного подхода к вопросу гуманного обращения с животными и общего изменения ситуации.

Исследование проводилось в III-IV кварталах 2020 года. Команда Ассоциации «Благополучие животных» направила в 85 субъектов РФ анкету с вопросами о положении безнадзорных животных в каждом из регионов. Документ состоял из следующих пунктов: дата последнего замера численности популяции безнадзорных животных; количество собак, кошек, щенков и котят; количество стерилизованных и биркование животных; методы подсчета численности популяции и какими силами осуществляется подсчет; количество приютов для безнадзорных животных в регионе, их название, местоположение и статус; программа поддержки приютов; планы на строительство муниципальных приютов.

Ассоциация получила ответы в срок от 79 регионов, данные по этим субъектам вошли в финальную версию отчета со статистикой. К сожалению, наиболее полные данные удалось получить о численности безнадзорных собак. Количество кошек и других животных, оставленных на улице, подлежит дальнейшему изучению.