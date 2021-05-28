Сколько в России бездомных животных и что их ждет? Результаты нового мониторинга
После принятия в 2018 году Федерального Закона № 498 об ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) всероссийская Ассоциация «Благополучие животных» поставила перед собой задачу собрать наиболее полную информацию о численности безнадзорных животных в России. До 2021 года подобного документа в нашей стране не существовало. Между тем, по мнению руководства Ассоциации, без данных статистики невозможно создание системного государственного подхода к вопросу гуманного обращения с животными и общего изменения ситуации.
Исследование проводилось в III-IV кварталах 2020 года. Команда Ассоциации «Благополучие животных» направила в 85 субъектов РФ анкету с вопросами о положении безнадзорных животных в каждом из регионов. Документ состоял из следующих пунктов: дата последнего замера численности популяции безнадзорных животных; количество собак, кошек, щенков и котят; количество стерилизованных и биркование животных; методы подсчета численности популяции и какими силами осуществляется подсчет; количество приютов для безнадзорных животных в регионе, их название, местоположение и статус; программа поддержки приютов; планы на строительство муниципальных приютов.
Ассоциация получила ответы в срок от 79 регионов, данные по этим субъектам вошли в финальную версию отчета со статистикой. К сожалению, наиболее полные данные удалось получить о численности безнадзорных собак. Количество кошек и других животных, оставленных на улице, подлежит дальнейшему изучению.
Согласно документу подготовленному Ассоциацией, численность безнадзорных животных в Российской Федерации составляет от 600 до 700 тысяч. При этом на территории 60 субъектов Федерации зарегистрировано всего около 460 приютов и мест временного содержания животных. Средняя вместимость одного учреждения – 150 - 250 собак. Кроме того, только около 20% всех приютов для животных в России – муниципальные или государственные, остальные «шелтеры» созданы и функционируют на частные средства или волонтерские пожертвования. Эти данные ярко отражают проблему значительного недофинансирования этого направления.
«Главная проблема состоит в том, что в нашей стране не существует общей системы сбора и анализа данных в области работы с безнадзорными животными. Поэтому нам приходилось вручную обрабатывать ответы регионов и приводить все данные к общему знаменателю. Создание такой системы – один из главных наших приоритетов».
Команда Ассоциации «Благополучие животных» уже обозначила следующие шаги в работе с полученными данными. По мнению специалистов организации, данные, переданные регионами, требуют дополнительной проверки и оценки. Полевая работа по сравнению полученных цифр с действительной ситуацией будет осуществляться силами Ассоциации и с помощью региональных членов и волонтеров. Эти исследования запланированы на 2021 год.
Кроме того, команда Ассоциации «Благополучие животных» будет использовать статистику в качестве «точки отсчета» для отслеживания динамики ситуации в области работы с безнадзорными животными. По мнению директора проекта – Маруси Лежневой, собранные данные помогут отслеживать влияние реализации закона № 498 об ОСВВ в нашей стране. Ассоциация «Благополучие животных» планирует обновлять статистику каждые 3 года.
Полную версию документа с данными о мониторинге численности безнадзорных животных в России можно посмотреть на официальном сайте Ассоциации “Благополучие животных”.