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Звери

«Скользи!»: зимние забавы речной выдры

Софья Демьянец
03 сентября 2020
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Канадские выдры катаются на брюхе по необходимости и без.

Речные выдры очень подвижны, и, если это необходимо, за день они могут проделать расстояние в 42 км, передвигаясь по земле. Однако если животное будет только бежать и идти, сделать это быстро не получится, ведь у него очень короткие лапы. Поэтому некоторые виды американских речных выдр приспособились путешествовать, скользя на своем брюхе по снегу или льду (а летом и по земле).

Так, канадская выдра (Lontra canadensis) немного разбегается, а затем плюхается на брюхо и едет. Конечно, таким необычным способом этим выдрам гораздо проще спускаться с холмов и горных перевалов, которые нередко встречаются им во время путешествий. В этом случае они лишь ложатся на брюхо и слегка отталкиваются, чтобы поехать. Иногда за один раз выдра может проехать до 6 м и развить скорость до 29 км/ч.

Катание на брюхе – это не только один из способов путешествовать в поисках лучшего для жизни места, но и отличный способ развлечься. Канадские выдры – игривые животные, поэтому часто скользят на брюхе только ради удовольствия, а также борются друг с другом и играют в догонялки. 

Узнайте, почему нам выгодно возродить популяцию морских выдр.

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