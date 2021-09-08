«Сладкий пес на балконе»: секретная достопримечательность Гданьска

Журналист польского издания Notes From Poland Даниель Тилс обнаружил на картах Google в Гданьске необычную достопримечательность. На углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто (Politechnicznej / Bohaterów Getta Warszawskiego) была отмечена точка «Сладкий пёс на балконе». На нескольких фотографиях к локации изображен золотистый ретривер, выглядывающий в просвет между цветочными горшками. Неизвестно, кто первый дал этой точке на карте название, но до недавнего времени у нее было свыше 500 восхищенных отзывов.
Gdańsk's top-rated tourist attraction: cute dog on the balcony (open 24 hours) pic.twitter.com/CAbF8p36ol— Daniel Tilles (@danieltilles1) September 6, 2021
Пользователи сайта Top Rated даже вывели балкон с ретривером на первое место в списке самых интересных мест Гданьска со средней оценкой 4,9 звезды. До пяти баллов не удалось дойти из-за пары отрицательных отзывов: кто-то из туристов обнаружил балкон пустым, а кого-то испугало рычание собаки, но все остальные описывали эту достопримечательность как яркую и позитивную.
Продолжая свое расследование, Даниель Тилс заметил, что многие всемирно известные туристические места оценены ниже, чем «сладкий пес». В их числе Лувр, Тадж-Махал и Статуя Свободы.
Tourist attractions that are worse rated than Gdańsk's Cute Dog on Balcony: Louvre, Taj Mahal, Statue of Liberty pic.twitter.com/Agm3gHoG1B— Daniel Tilles (@danieltilles1) September 6, 2021
В соцсетях у пса уже несколько лет существует «собственная» страница – первая его фотография относится к 2018 году. Страницу завели студенты Политехнического института, которые регулярно проходят мимо.
Сообщения Тилса привлекли внимание прессы. В результате уже на следующий день точка исчезла с карт Google: возможно, владельцы квартиры пожаловались на наплыв «туристов» под балконом.
I regret to inform you that Cute Dog on Balcony is no more pic.twitter.com/fcsR62rAV7— Daniel Tilles (@danieltilles1) September 7, 2021
Посмотрите, какую панорамную карту для кошек создали в Японии.