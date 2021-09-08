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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

«Сладкий пес на балконе»: секретная достопримечательность Гданьска

Анастасия Баринова
08 сентября 2021
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Фото: Pjes z balkonu na rogu Politechnicznej i Bohaterów Getta Warszawskiego
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Фото: Pjes z balkonu na rogu Politechnicznej i Bohaterów Getta Warszawskiego
Золотистый ретривер стал настоящим украшением улицы.

Журналист польского издания Notes From Poland Даниель Тилс обнаружил на картах Google в Гданьске необычную достопримечательность. На углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто (Politechnicznej / Bohaterów Getta Warszawskiego) была отмечена точка «Сладкий пёс на балконе». На нескольких фотографиях к локации изображен золотистый ретривер, выглядывающий в просвет между цветочными горшками. Неизвестно, кто первый дал этой точке на карте название, но до недавнего времени у нее было свыше 500 восхищенных отзывов.

Пользователи сайта Top Rated даже вывели балкон с ретривером на первое место в списке самых интересных мест Гданьска со средней оценкой 4,9 звезды. До пяти баллов не удалось дойти из-за пары отрицательных отзывов: кто-то из туристов обнаружил балкон пустым, а кого-то испугало рычание собаки, но все остальные описывали эту достопримечательность как яркую и позитивную.

Продолжая свое расследование, Даниель Тилс заметил, что многие всемирно известные туристические места оценены ниже, чем «сладкий пес». В их числе Лувр, Тадж-Махал и Статуя Свободы.

В соцсетях у пса уже несколько лет существует «собственная» страница – первая его фотография относится к 2018 году. Страницу завели студенты Политехнического института, которые регулярно проходят мимо. 

Сообщения Тилса привлекли внимание прессы. В результате уже на следующий день точка исчезла с карт Google: возможно, владельцы квартиры пожаловались на наплыв «туристов» под балконом.

Посмотрите, какую панорамную карту для кошек создали в Японии.

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