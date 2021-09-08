«Сладкий пес на балконе»: секретная достопримечательность Гданьска

Пользователи сайта Top Rated даже вывели балкон с ретривером на первое место в списке самых интересных мест Гданьска со средней оценкой 4,9 звезды. До пяти баллов не удалось дойти из-за пары отрицательных отзывов: кто-то из туристов обнаружил балкон пустым, а кого-то испугало рычание собаки, но все остальные описывали эту достопримечательность как яркую и позитивную.

Продолжая свое расследование, Даниель Тилс заметил, что многие всемирно известные туристические места оценены ниже, чем «сладкий пес». В их числе Лувр, Тадж-Махал и Статуя Свободы.