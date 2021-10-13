Слепой пес мастерски обходит любые препятствия. Его хозяйка почти год считала собаку здоровой

Ведущий британский ветеринар-офтальмолог Дэвид Уильямс объявил Дэйва «медицинской загадкой» после многократного прохождения полосы препятствий с такой легкостью, какой не добивалась до этого ни одна слепая собака.
Хозяйка бордер-колли Дэйва, 69-летняя Джейн Даунс, купила взрослого пса в Центре спасения животных в феврале 2020 года. Тогда ни у кого не возникло никаких вопросов относительно его зрения.
Джейн говорит, что поначалу даже не замечала слепоты питомца: Дэйв уверенно гулял с ней на улице, всегда подбегал на зов, с удовольствием играл с другими собаками. Еще пес без всяких проблем расхаживает по своему дому, умудряется обходить лужи на улице и многие другие препятствия – несмотря на слаборазвитую сетчатку, которая в итоге привела к его полной слепоте.
Но когда в конце 2020 года Джейн с Дэйвом зашли в зоомагазин в Кембридже, пес споткнулся о ступеньку. Тогда владелец зоомагазина предположил, что он может быть слепым. После похода к ветеринару оказалось, что собака и впрямь слепа с рождения (сейчас псу примерно 5-7 лет).
После осмотра Джейн позвонила ветеринару-офтальмологу Дэвиду Уильямсу, который организовал для бордер-колли два испытания с полосой препятствий, чтобы проверить навигационные способности Дэйва. По словам медика, его навыки в преодолении полос препятствий феноменальны – он никогда не видел ничего подобного у других слепых собак, которые неизбежно натыкались на препятствия.
Пороки зрения у собак могут быть вызваны множеством факторов: патологией оттока слезной жидкости, проблемами с сетчаткой, недоразвитыми частями глаз, дефектом зрительного нерва, вирусными инфекциями, мутациями ДНК и некоторыми другими аномалиями в развитии.
Лечение таких проблем может включать хирургическое вмешательство, особенно для тех особей, у кого диагностирована глаукома, катаракта и первичный вывих хрусталика. Некоторые ветеринары также могут прописать препараты для местного применения К сожалению, от слепоты Дэйва и прогрессирующей генерализованной атрофии сетчатки нет лекарства.
Владельцы собак со слабым зрением могут помочь своим питомцам вести нормальный образ жизни. Специалисты в таких случаях предлагают отгородить в доме возможные опасные места – бассейны и лестницы. Кроме того, они советуют не переставлять мебель, поскольку собаки создают в голове карту для навигации по дому. «Постарайтесь также научить вашу собаку преодолевать и обходить препятствия во время игры, чтобы вовлекать их в окружающее пространство», – отмечают эксперты.
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