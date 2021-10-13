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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Звери

Слепой пес мастерски обходит любые препятствия. Его хозяйка почти год считала собаку здоровой

National Geographic Россия
13 октября 2021
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Фото: YouTube
Даже ветеринары не понимают, в чем секрет бордер-колли Дэйва – но это не мешает нам восхищаться его мастерством.

Ведущий британский ветеринар-офтальмолог Дэвид Уильямс объявил Дэйва «медицинской загадкой» после многократного прохождения полосы препятствий с такой легкостью, какой не добивалась до этого ни одна слепая собака. 

Хозяйка бордер-колли Дэйва, 69-летняя Джейн Даунс, купила взрослого пса в Центре спасения животных в феврале 2020 года. Тогда ни у кого не возникло никаких вопросов относительно его зрения.

«Он запрыгнул на заднее сиденье машины, и я привезла его домой. Пару раз он врезался в некоторые предметы, но я списала это на то, что раньше он жил в вольере, а не в доме», – Джейн Даунс.

Джейн говорит, что поначалу даже не замечала слепоты питомца: Дэйв уверенно гулял с ней на улице, всегда подбегал на зов, с удовольствием играл с другими собаками. Еще пес без всяких проблем расхаживает по своему дому, умудряется обходить лужи на улице и многие другие препятствия – несмотря на слаборазвитую сетчатку, которая в итоге привела к его полной слепоте.

Но когда в конце 2020 года Джейн с Дэйвом зашли в зоомагазин в Кембридже, пес споткнулся о ступеньку. Тогда владелец зоомагазина предположил, что он может быть слепым. После похода к ветеринару оказалось, что собака и впрямь слепа с рождения (сейчас псу примерно 5-7 лет). 

После осмотра Джейн позвонила ветеринару-офтальмологу Дэвиду Уильямсу, который организовал для бордер-колли два испытания с полосой препятствий, чтобы проверить навигационные способности Дэйва. По словам медика, его навыки в преодолении полос препятствий феноменальны – он никогда не видел ничего подобного у других слепых собак, которые неизбежно натыкались на препятствия. 

Пороки зрения у собак могут быть вызваны множеством факторов: патологией оттока слезной жидкости, проблемами с сетчаткой, недоразвитыми частями глаз, дефектом зрительного нерва, вирусными инфекциями, мутациями ДНК и некоторыми другими аномалиями в развитии. 

Лечение таких проблем может включать хирургическое вмешательство, особенно для тех особей, у кого диагностирована глаукома, катаракта и первичный вывих хрусталика. Некоторые ветеринары также могут прописать препараты для местного применения К сожалению, от слепоты Дэйва и прогрессирующей генерализованной атрофии сетчатки нет лекарства.

Владельцы собак со слабым зрением могут помочь своим питомцам вести нормальный образ жизни. Специалисты в таких случаях предлагают отгородить в доме возможные опасные места – бассейны и лестницы. Кроме того, они советуют не переставлять мебель, поскольку собаки создают в голове карту для навигации по дому. «Постарайтесь также научить вашу собаку преодолевать и обходить препятствия во время игры, чтобы вовлекать их в окружающее пространство», – отмечают эксперты.

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