Слепой пес мастерски обходит любые препятствия. Его хозяйка почти год считала собаку здоровой

Джейн говорит, что поначалу даже не замечала слепоты питомца: Дэйв уверенно гулял с ней на улице, всегда подбегал на зов, с удовольствием играл с другими собаками. Еще пес без всяких проблем расхаживает по своему дому, умудряется обходить лужи на улице и многие другие препятствия – несмотря на слаборазвитую сетчатку, которая в итоге привела к его полной слепоте.

Но когда в конце 2020 года Джейн с Дэйвом зашли в зоомагазин в Кембридже, пес споткнулся о ступеньку. Тогда владелец зоомагазина предположил, что он может быть слепым. После похода к ветеринару оказалось, что собака и впрямь слепа с рождения (сейчас псу примерно 5-7 лет).

После осмотра Джейн позвонила ветеринару-офтальмологу Дэвиду Уильямсу, который организовал для бордер-колли два испытания с полосой препятствий, чтобы проверить навигационные способности Дэйва. По словам медика, его навыки в преодолении полос препятствий феноменальны – он никогда не видел ничего подобного у других слепых собак, которые неизбежно натыкались на препятствия.