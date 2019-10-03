Слишком много медведей: на Камчатке предлагают начать отстрел обитателей Кроноцкого заповедника

Камчатский общественник, главный редактор газеты «Общество и власть. Час пик» Сергей Мылов намерен обратиться в суд, чтобы обязать администрацию Кроноцкого заповедника заняться отстрелом медведей на подведомственной территории.

По мнению Мылова, ФГБУ «Кроноцкий заповедник», которое отвечает за охрану заказника, обязано следить за тем, чтобы количество хищников не превышало установленных нормативов – два медведя на тысячу гектаров. Сейчас, по данным общественника, плотность медведей в заказнике примерно в два с половиной раза выше нормы. Ранее на Камчатке закрыли туристический маршрут из-за голодных медведей, которые стали агрессивными из-за недостатка рыбы.

«В этом году произошла трагедия, в поселке Озерновский, что находится рядом с заказником, от лап медведя погиб человек. Мы собрали общественный совет при краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира. В ходе обсуждения пришли к выводу, что одним из обстоятельств ЧП стал рост числа медведей на территории заказника, хищники вытесняют друг друга, идут в населенные пункты», – заявил Сергей Мылов.

По его мнению, сегодня имеются правовые основания для того, чтобы отстрелить в заказнике примерно 500 медведей. Позицию активиста в целом поддерживают и в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира региона, где ссылаются на приказ Минприроды РФ № 138 от 30 апреля 2010 года, в котором прописаны нормативы изъятия охотничьих ресурсов.

Администрация заповедника не разделяет точку зрения общественников и властей. В заказнике напоминают, что отстрел диких зверей для регулирования их численности на особо охраняемых природных территориях противозаконен. Подобные меры могут применяться лишь для борьбы с какой-либо эпидемией животных после согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Росприроднадзором. Признаков опасных заболеваний у зверей нет.

«Все нормативные акты, касающиеся регулирования численности медведей, относятся к охотугодьям и на особо охраняемые природные территории федерального значения, такие как Южно-Камчатский заказник, не распространяются. Все это прописано в ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Этот момент нам подтвердили в Минприроды России», – пояснил заместитель директора заповедника по охране Владимир Халманов.

По его мнению, медведи в заказнике не представляют угрозы для человека. Режим охраны территории и изобилие рыбы в Курильском озере обеспечивают условия существования, при которых хищникам нет нужды покидать заказник.

В заповеднике утверждают, что выходы зверей в населенные пункты связаны не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в поселке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке.

«Мы специально выезжали в ближайшие к заказнику населенные пункты, чтобы оценить ситуацию с выходом медведей к жилью человека. Рядом с поселками Озерновский и Запорожье расположена огромная свалка, куда вывозят в том числе и все пищевые отходы. Естественно, это место привлекает медведей, что и является причиной возникновения конфликтных ситуаций. Проблему нужно искать не в высокой численности животных, а в нашей экологической безграмотности и безответственности», – говорит Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Согласно авиационным учетам, которые проводятся раз в пять лет, численность популяционной группировки медведей Южно-Камчатского заказника стабильна. В 2012 году она составила 943 медведя, в 2017 – 990 особей. Очередные учеты запланированы на 2022 год. Общая численность камчатской популяции – более 20 000.

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