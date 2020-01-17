Слон чуть не затоптал туриста, который хотел сделать с ним селфи: видео

В сеть попали кадры нападения дикого индийкого слона на группу из трех человек. Как сообщает The Mirror, трое мужчин пытались сфотографироваться со слоном, но животное расценило это как угрозу и набросилось на них.

Двоим любителям селфи удалось убежать, а третий споткнулся и упал на землю. Слон успел ударить его хоботом и вполне мог затоптать насмерть, но мужчине удалось подняться и снова побежать. Слон преследовал его еще несколько секунд, но затем прекратил атаку и пошел в другую сторону.