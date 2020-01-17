Слон чуть не затоптал туриста, который хотел сделать с ним селфи: видео

В сеть попали кадры нападения дикого индийкого слона на группу из трех человек. Как сообщает The Mirror, трое мужчин пытались сфотографироваться со слоном, но животное расценило это как угрозу и набросилось на них.
Двоим любителям селфи удалось убежать, а третий споткнулся и упал на землю. Слон успел ударить его хоботом и вполне мог затоптать насмерть, но мужчине удалось подняться и снова побежать. Слон преследовал его еще несколько секунд, но затем прекратил атаку и пошел в другую сторону.
Местные жители сообщили, что группа из 50 слонов вышла из леса в поисках пищи – нехватка ресурсов в привычных им условиях гонит голодных животных ближе к деревням и сельским хозяйствам. Один из таких слонов и оказался в центре внимания жителей близлежащей деревни.
В этом же регионе за две недели до данного инцидента слон насмерть затоптал 75-летнюю местную жительницу.
Ежегодно в Индии десятки людей погибают в результате нападения слонов, и зачастую это происходит из-за желания сфотографировать животных поближе или сделать с ними селфи. Таких случаев в Индии больше, чем в любой другой стране мира.
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