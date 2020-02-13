Наглый слон грабит машину туристов в поисках еды: видео

Инцидент произошел в национальном парке Яла в Шри-Ланке во время сафари. Индийский слон преградил дорогу двум джипам, а затем подошёл к одной из машин и начал обшаривать хоботом все, что было внутри. На видео можно заметить испуганного мужчину, который перепрыгнул на соседнее место, чтобы укрыть собой ребенка.
В течение минуты великан пытался найти что-то съедобное в кабине джипа, попутно исследовав содержимое мусорного ведра (которое ловко вскрыл хоботом) и отправив себе в рот пару пакетов. Несколько раз он подносил ко рту пластиковую бутылку и другие вещи, но распознав, что они несъедобные, выплевывал их.
Когда разочарованный отсутствием улова слон вытащил хобот из автомобиля, туристам удалось набрать скорость и отъехать от животного. В это время второй джип успел развернуться и уехать подальше от «разбойника».
Как сообщает Daily Mail, слон по имени Джемуну уже давно известен в национальном парке, где он годами терроризирует туристов, зная, что у них можно найти угощение. В драке с другим слоном он потерял один их своих бивней.
Сейчас индийские, или азиатские слоны (Elephas maximus) находятся под угрозой исчезновения, их численность в мире составляет немногим больше 20 тысяч особей. Рост этих животных составляет от 2,2 до 2,7 метров, а вес может достигать пяти тонн. Законы Шри-Ланки охраняют азиатских слонов, за их убийство грозит смертная казнь.
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