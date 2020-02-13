Наглый слон грабит машину туристов в поисках еды: видео

Инцидент произошел в национальном парке Яла в Шри-Ланке во время сафари. Индийский слон преградил дорогу двум джипам, а затем подошёл к одной из машин и начал обшаривать хоботом все, что было внутри. На видео можно заметить испуганного мужчину, который перепрыгнул на соседнее место, чтобы укрыть собой ребенка.

В течение минуты великан пытался найти что-то съедобное в кабине джипа, попутно исследовав содержимое мусорного ведра (которое ловко вскрыл хоботом) и отправив себе в рот пару пакетов. Несколько раз он подносил ко рту пластиковую бутылку и другие вещи, но распознав, что они несъедобные, выплевывал их.