Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Слониха убила крокодила, защищая детеныша: видео

Анастасия Баринова
19 октября 2021
elep3.png
Фото: Latest Sightings/YouTube
elep2.png
Фото: Latest Sightings/YouTube
Ради защиты своего чада слониха может сразиться и с более опасными противниками – что уж говорить о какой-то там зубастой ящерице.

Крокодилы – оппортунистические хищники, и они не упустят возможности напасть на любую подвернувшуюся жертву, включая слонов. В таком случае рептилия выбирает ослабленную или юную особь, но и слоны не готовы сдаваться без боя. Даже если малыш не способен самостоятельно защитить себя, на помощь придет его мать. На сафари в Замбии туристы стали свидетелями именно такой сцены. Правда, тут меры были превентивными – слониха решила избавиться от врага без всяких признаков угрозы с его стороны. 

Слоны пришли на водопой, и крокодил находился от них на расстоянии. Никакого риска для детеныша пока не было, но мать решила не дожидаться решительных действий пресмыкающегося. Она сама подошла к крокодилу и начала толкать его прочь. Бивней у нее не было, что не помешало пустить в дело сильные челюсти и хобот. Ее агрессия росла на глазах, и затем слониха принялась яростно топтать врага. Подхватывая жертву и швыряя ее обратно наземь, слониха давила крокодила своими мощными ногами.

Взрослая самка слона может весить от 2700 до 3600 кг, так что у крокодила не было шансов выжить. В дикой природе слоны нередко вступают в битву и с более крупными соперниками, такими как буйволы или носороги.

Посмотрите, как они встают на защиту своих слонят. И слонята отвечают родительницам взаимностью – на этого храбреца тоже посмотрите. 

рекомендации
Планета Земля

Три космостанции отходов и другие причины выбрать товары с экомаркировкой

Крокодил

Аллигатор спасается бегством от гусей: видео

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке

Фотоаппарат generic icon

Как прошел наш фототур в Дагестан