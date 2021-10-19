Слониха убила крокодила, защищая детеныша: видео

Крокодилы – оппортунистические хищники, и они не упустят возможности напасть на любую подвернувшуюся жертву, включая слонов. В таком случае рептилия выбирает ослабленную или юную особь, но и слоны не готовы сдаваться без боя. Даже если малыш не способен самостоятельно защитить себя, на помощь придет его мать. На сафари в Замбии туристы стали свидетелями именно такой сцены. Правда, тут меры были превентивными – слониха решила избавиться от врага без всяких признаков угрозы с его стороны.

Слоны пришли на водопой, и крокодил находился от них на расстоянии. Никакого риска для детеныша пока не было, но мать решила не дожидаться решительных действий пресмыкающегося. Она сама подошла к крокодилу и начала толкать его прочь. Бивней у нее не было, что не помешало пустить в дело сильные челюсти и хобот. Ее агрессия росла на глазах, и затем слониха принялась яростно топтать врага. Подхватывая жертву и швыряя ее обратно наземь, слониха давила крокодила своими мощными ногами.