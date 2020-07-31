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Слоны-альбиносы в неволе и природе

Софья Демьянец
31 июля 2020
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Слон-альбинос в национальном парке Крюгер в Южной Африке
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В индуистской мифологии белый слон принадлежит царю богов и повелителю небесного царства Индре. На картине - Индра и богиня гнева Шачи едут на божественном слоне Айравате
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У слонов-альбиносов голубые глаза и светлые ресницы
Увидеть розового слона можно и в природе.

Существует распространенное мнение, что розовых слонов нельзя увидеть в природе. Однако это не так. Несмотря на то, что слоны-альбиносы чаще всего изображаются белыми, в действительности они имеют светло-розовый цвет.

Безусловно, слоны-альбиносы — большая редкость, однако не так давно в Таиланде в собственности короля находилось 11 розовых слонов (2012). Поскольку в этом государстве белый слон считается символом королевской власти и удачи, к нему относятся со всем почтением. В наши дни, как и в древности, слоны-альбиносы при дворе короля никогда не работают, и к ним приставлены люди, которые постоянно заботятся о них. Питомцы нынешнего правителя Таиланда живут рядом с королевским дворцом в Бангкоке, но граждане государства могут увидеть их только на торжественных мероприятиях.

В Мьянме белый слон также считается символом удачи и власти. Поэтому бывший премьер-министр этого государства Тан Шве содержал у себя одного серого и три розовых слона.

По мнению исследователей, альбинизм распространен среди азиатских слонов, и является гораздо более редким явлением у африканских слонов. Только в 2009 году удалось впервые запечатлеть розового слона в Африке. Так, в Ботсване среди группы из примерно 80 особей фотограф заметил слоненка-альбиноса. Эксперты посчитали, что он вряд ли проживет долгое время, ведь палящее африканское солнце может вызвать слепоту и нанести вред коже слоненка. Впрочем, по словам исследователей, если он научится постоянно прятаться в тени деревьев и обмазывать себя толстым слоем грязи, у него появится больше шансов на выживание даже в таких непростых условиях.

Взгляните на узы вражды между львами и буйволами.

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