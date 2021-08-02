Слоны привели осиротевшего слоненка попрощаться с матерью: видео

Операторы BBC One создают документальные фильмы из жизни представителей парка «Серенгети». Они следят за ними на протяжении многих лет, и самые яркие особи, выделяющиеся своим поведением, имеют собственные имена и часто оказываются в центре повествования. Новый эпизод, который полностью будет доступен зрителям из США и Великобритании, расскажет о нескольких видах животных, и среди них — группа слонов. Ее возглавляет слониха Налла.

В группу входит множество особей разного возраста: «Быть слоном — значит никогда не быть одиноким», — об этом сообщает закадровый голос, и этой особенности слонов посвящена видеозарисовка. Недавно Налла потеряла свою сестру, и над ее телом уже пируют гиены. Одновременно осиротел малыш по кличке Кидаго: мать была для него центром жизни, которая теперь изменилась. Но он не останется один на один со своим горем: его окружают члены группы.

Проходя рядом с останками слонихи, сородичи отдают ей последние почести. «Похоронный ритуал» этих животных включает тактильный контакт: они осторожно прикасаются хоботами или ногами к телу.