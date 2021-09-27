Слоны учат туристов правилам поведения на природе: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР был основан в 1898 году бывшим президентом страны Паулем Крюгером. Туристов сюда пускают с 1927 года. Парк занимает площадь 19 623 км²; попасть на его территорию можно через девять ворот. Недавно туристы, направлявшиеся к главным воротам, носящим имя создателя парка, едва не лишились жизни по собственной неосмотрительности.

Люди любовались природой, которая не знает границ, и вне территории столь же прекрасна, как и за воротами. Не знают границ и дикие животные: в этот момент стадо слонов решило пересечь автомагистраль, направляясь на водопой. Первой на дорогу ступила огромная слониха, а за ней следовали детеныши и другие члены группы.

Туристы, находившиеся с одной стороны дороги, не слишком рисковали, но по другую сторону тоже было несколько человек, и стадо двигалось прямо на них. Встреча даже с одним слоном среднего размера может закончиться трагически, однако возглавляющая стадо самка особенно опасна. Она двигалась в сторону двух девушек, которые, к счастью, успели убежать. «Матриарх» решила за ними не гнаться и продолжила миссию проводника для своих подопечных.