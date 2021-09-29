Слоны умеют дружить, пока им это выгодно

Оказалось, что слоны успешно сотрудничали в 81% случаев (1451 раз в 1795 испытаниях). На второй стадии вся награда была сложена в одну миску — это означало, что в результате совместной работы один из партнеров может остаться без еды. Поняв это после первого же упражнения, слоны становились индивидуалистами. Тот, кому доставалась еда, обычно имел доминирующий статус, а его партнер зачастую даже не приступал к упражнению и уходил в сторону, осознавая свое заведомое поражение. В случаях, когда каждый в паре считал себя равным другому, они могли затеять драку, чтобы получить единственное угощение.

Авторы исследования говорят, что это первый подобный эксперимент в отношении слонов, но приматы показывали такие же модели поведения. Это свидетельствует о том, что совершенно разные виды животных разработали похожие стратегии взаимодействия внутри своих социальных групп.

Однако такие выводы исследователей удивляют: обезьяны имеют ограниченную диету и довольно часто сталкиваются с дефицитом пищевых ресурсов. В этом случае умение конкурировать и отвоевывать свое оправдано. Напротив, слоны питаются самой разной растительностью, и им редко приходится голодать, однако и они знают выгоды от сотрудничества и конкуренции. «Это захватывающая демонстрация того, насколько слоны „гибкие“ и социально умные!», — говорят исследователи.

Посмотрите, как слоны оплакивают своих умерших.