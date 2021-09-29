Слоны умеют дружить, пока им это выгодно

Биологи из Китайской академии наук изучали поведение слонов: их интересовал диапазон сотрудничества, на которое те способны. Для наблюдения они выбрали девять полудиких азиатских, или индийских слонов (Elephas maximus), обитающих на природоохранной территории в Мьянме. Их возраст варьировался от 6 до 55 лет, четыре особи были самцами, пять — самками. Все они прошли начальное обучение, направленное на то, чтобы уметь пользоваться оборудованием. Затем животным была предложена задача, требующая координации с партнером: два подноса с едой, добраться до которых можно было только потянув за две веревки одновременно.
Оказалось, что слоны успешно сотрудничали в 81% случаев (1451 раз в 1795 испытаниях). На второй стадии вся награда была сложена в одну миску — это означало, что в результате совместной работы один из партнеров может остаться без еды. Поняв это после первого же упражнения, слоны становились индивидуалистами. Тот, кому доставалась еда, обычно имел доминирующий статус, а его партнер зачастую даже не приступал к упражнению и уходил в сторону, осознавая свое заведомое поражение. В случаях, когда каждый в паре считал себя равным другому, они могли затеять драку, чтобы получить единственное угощение.
Авторы исследования говорят, что это первый подобный эксперимент в отношении слонов, но приматы показывали такие же модели поведения. Это свидетельствует о том, что совершенно разные виды животных разработали похожие стратегии взаимодействия внутри своих социальных групп.
Однако такие выводы исследователей удивляют: обезьяны имеют ограниченную диету и довольно часто сталкиваются с дефицитом пищевых ресурсов. В этом случае умение конкурировать и отвоевывать свое оправдано. Напротив, слоны питаются самой разной растительностью, и им редко приходится голодать, однако и они знают выгоды от сотрудничества и конкуренции. «Это захватывающая демонстрация того, насколько слоны „гибкие“ и социально умные!», — говорят исследователи.
Посмотрите, как слоны оплакивают своих умерших.