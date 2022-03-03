Слоны занимаются йогой: видео

В зоопарке Денвера разработали особую программу для толстокожих питомцев.

В зоопарке Денвера живет несколько индийских слонов, и здесь для них обеспечен не только базовый уход, но и дополнительные занятия. Они не дают животным заскучать и одновременно помогают специалистам заботиться о них. Программа под названием «йога для слонов» учит их выполнять определенные действия, а ветеринары в это время могут осмотреть «пациента».

Катаясь по полу, поднимая и опуская ноги, ложась и вставая по команде, слоны занимаются профилактикой артрита и других болезней, которым подвержены эти звери, а их суставы остаются гибкими и подвижными. Когда смотрители в награду кидают им ломтики фруктов – можно ближе рассмотреть состояние бивней.

Зоопарк также участвует в необычном эксперименте: здесь содержится единственное в Северной Америке стадо слонов, состоящее только из самцов. Это – часть исследования, направленного на изучение коммуникации и поведения слонов. Их реакция изучается с помощью анализов различных гормонов. Проект поможет зоопаркам всего мира интегрировать новых слонов в стадо.

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