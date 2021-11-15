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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Смелые львята учатся переходить дорогу: видео

Анастасия Баринова
15 ноября 2021
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
Маме это явно не слишком по нраву.

Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли забавную сцену, демонстрирующую трудности материнства в мире львиц. Цари саванны достигают половозрелого возраста к четырем годам, беременность длится 110-120 дней, после чего на свет появляется от одного до шести малышей. Чаще всего – четверо, и даже за такой оравой уследить непросто, а на видео попала самка, которой приходится следить за пятью озорными детенышами.

Для того, чтобы произвести на свет потомство, львица покидает прайд и скрывается около шести недель: детенышей надо оберегать от взрослых львов, которые могут ранить или убить их. Лишь когда те достаточно окрепнут, львица возвращается в свою группу. Львята при рождении весят до 2 кг и совершенно беспомощны, а навыки ходьбы осваивают в трехнедельном возрасте. Судя по всему, львиное семейство стало героями видеоролика именно в этот период: малыши по размеру почти не отличаются от домашних кошек, и хотя львята уже могут передвигаться самостоятельно – делают они это с очаровательной детской неуклюжестью.

Также им еще неведомо ощущение потенциальной опасности, и они постоянно выбегают на дорогу, покидая надежное укрытие в густой высокой траве, которое им приготовила мать. Той остается то и дело нагонять резвящихся беглецов и по очереди возвращать обратно, схватив их зубами за шкирку: по автомагистрали в парке ездят машины, и на этом открытом участке детеныше могут привлечь к себе внимание врагов.

К сожалению, уровень смертности львят очень высок: около 80% не доживает до двух лет. На них охотятся различные хищники, они могут страдать от голода, болезней и других проблем. Зато перевалив этот рубеж, малыши смогут справляться с большинством вызовов.

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