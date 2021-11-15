Смелые львята учатся переходить дорогу: видео

Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли забавную сцену, демонстрирующую трудности материнства в мире львиц. Цари саванны достигают половозрелого возраста к четырем годам, беременность длится 110-120 дней, после чего на свет появляется от одного до шести малышей. Чаще всего – четверо, и даже за такой оравой уследить непросто, а на видео попала самка, которой приходится следить за пятью озорными детенышами.

Для того, чтобы произвести на свет потомство, львица покидает прайд и скрывается около шести недель: детенышей надо оберегать от взрослых львов, которые могут ранить или убить их. Лишь когда те достаточно окрепнут, львица возвращается в свою группу. Львята при рождении весят до 2 кг и совершенно беспомощны, а навыки ходьбы осваивают в трехнедельном возрасте. Судя по всему, львиное семейство стало героями видеоролика именно в этот период: малыши по размеру почти не отличаются от домашних кошек, и хотя львята уже могут передвигаться самостоятельно – делают они это с очаровательной детской неуклюжестью.

Также им еще неведомо ощущение потенциальной опасности, и они постоянно выбегают на дорогу, покидая надежное укрытие в густой высокой траве, которое им приготовила мать. Той остается то и дело нагонять резвящихся беглецов и по очереди возвращать обратно, схватив их зубами за шкирку: по автомагистрали в парке ездят машины, и на этом открытом участке детеныше могут привлечь к себе внимание врагов.