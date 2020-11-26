Смертельная схватка между бенгальским тигром и медведем-губачом попала на видео

Схватка между бенгальским тигром (Panthera tigris bengalensis) и медведем-губачом (Melursus ursinus) произошла в заповеднике Тодоба Андхари в Индии. На камеру ее удалось запечатлеть 33-летнему гиду Арпиту Пареху.

По словам Пареха, его группа заметила тигра, который отдыхал у озера. Внезапно хищник бросился в заросли травы, и вскоре оттуда послышались крики другого животного.