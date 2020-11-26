Смертельная схватка между бенгальским тигром и медведем-губачом попала на видео

Схватка между бенгальским тигром (Panthera tigris bengalensis) и медведем-губачом (Melursus ursinus) произошла в заповеднике Тодоба Андхари в Индии. На камеру ее удалось запечатлеть 33-летнему гиду Арпиту Пареху.
По словам Пареха, его группа заметила тигра, который отдыхал у озера. Внезапно хищник бросился в заросли травы, и вскоре оттуда послышались крики другого животного.
Как рассказал гид, схватка продолжалась около получаса. В итоге после изнурительной битвы оба хищника решили прекратить бой и разойтись.
«Посмотрите, что пришлось сделать обоим животным, чтобы добраться до воды; им пришлось столкнуться с битвой не на жизнь, а на смерть. Это действительно подчеркивает, насколько ценным ресурсом является вода», — отмечает Парех.
#Tiger and sloth #bear in Tadoba.#Repost via NatureInFocus; images by Arpit Parekh#wildlife #animals #indianwildlife #bigcat #bigcatsofindia #nature #tadoba #india #bengaltiger #royalbengaltiger #PicOfTheDay #PhotoOfTheDay pic.twitter.com/PhHl0ddjOq— WCS-India (@WCSIndia) November 19, 2020
Медведь-губач сильно отличается наружностью и образом жизни от других медведей, настолько, что это животное выделено в отдельный род — Melursus. Его легко узнать по длинному и подвижному рылу, причём губы у него голые и могут сильно выпячиваться, образуя подобие хоботка.
Губачи — агрессивные животные, которые нередко нападают на людей. За последние два десятилетия их жертвами стали сотни жителей Индии. Самый известный представитель этого вида — Майсурский губач — был затрелен в 1957 году после того, как растерзал 12 человек и покалечил еще одного.
Подобные схватки уже случались — посмотрите, как медведица-губач спасает медвежонка от тигра.