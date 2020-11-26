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Смертельная схватка между бенгальским тигром и медведем-губачом попала на видео

National Geographic Россия
26 ноября 2020
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Тигр явно одерживал верх, но не добил противника из-за усталости.

Схватка между бенгальским тигром (Panthera tigris bengalensis) и медведем-губачом (Melursus ursinus) произошла в заповеднике Тодоба Андхари в Индии. На камеру ее удалось запечатлеть 33-летнему гиду Арпиту Пареху. 

По словам Пареха, его группа заметила тигра, который отдыхал у озера. Внезапно хищник бросился в заросли травы, и вскоре оттуда послышались крики другого животного. 

«Мы услышали крик и вскоре поняли, что тигр подрался с медведем-губачом. В конце концов они вышли на открытое пространство. Тигр вцепился зубами в медведя, и мы подумали, что тот умрет, но вскоре тигр устал и отступил. Истекающий кровью губач напал на него и укусил за ногу», — Арпит Парех.

Как рассказал гид, схватка продолжалась около получаса. В итоге после изнурительной битвы оба хищника решили прекратить бой и разойтись. 

«Посмотрите, что пришлось сделать обоим животным, чтобы добраться до воды; им пришлось столкнуться с битвой не на жизнь, а на смерть. Это действительно подчеркивает, насколько ценным ресурсом является вода», — отмечает Парех. 

Медведь-губач сильно отличается наружностью и образом жизни от других медведей, настолько, что это животное выделено в отдельный род — Melursus. Его легко узнать по длинному и подвижному рылу, причём губы у него голые и могут сильно выпячиваться, образуя подобие хоботка.

Губачи — агрессивные животные, которые нередко нападают на людей. За последние два десятилетия их жертвами стали сотни жителей Индии. Самый известный представитель этого вида — Майсурский губач — был затрелен в 1957 году после того, как растерзал 12 человек и покалечил еще одного. 

Подобные схватки уже случались — посмотрите, как медведица-губач спасает медвежонка от тигра.

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